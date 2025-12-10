北韓朝西部海域發射火箭炮！南韓：數量逾10枚 料為例行訓練

南韓軍方今天證實，北韓9日朝向西部海域，發射10多枚疑似240毫米口徑的火箭炮彈。南韓軍方人士分析，這次發射可能是常規冬季訓練的一部分。

北韓領袖金正恩。（圖／美聯社）

《韓聯社》報導，北韓通常自12月開始進行冬訓，240毫米口徑火箭炮是北韓遠程炮之一，屬於針對南韓首都圈部署的主要打擊武器。報導指出，北韓軍方曾於11月1日和3日，朝西部海域各發射10多枚疑似240毫米口徑的火箭炮彈。

與此同時，北韓官媒《朝中社》今報導，北韓勞動黨第八屆中央委員會第十三次擴大全會已於前一日召開，籌備定於明年初舉行的勞動黨第九次全國代表大會，北韓領袖金正恩主持會議。

此外，《韓聯社》指出，根據發布照片顯示，一度被懷疑可能遭處分的金正恩心腹、勞動黨宣傳書記李日煥，現身亮相，李日煥最後一次見報是在今年1月2日，之後一直未露面，引發受到處分的猜測。但他當天與金正恩、內閣總理朴泰成、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海和勞動黨中央委員會書記趙甬元一起列席主席台前排，顯示他已恢復職位。

