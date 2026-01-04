北韓正式譴責美軍入侵委內瑞拉 「粗暴侵害主權」

2025年12月28日，北韓軍方試射長程戰略巡弋飛彈，領導人金正恩視察。朝中社／路透社



美軍週六（3日）閃電入侵委內瑞拉，抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛與其夫人。在包括中國、俄羅斯等委內瑞拉的國際盟友出言譴責後，北韓也在週日（4日）晚間發出聲明譴責美國。

根據中國央視新聞報導，北韓外交部發言人週二在回答北韓官媒朝鮮中央通訊社記者提問時，表示強烈譴責美國對委內瑞拉的霸權行徑，稱其是粗暴的主權侵害和違反國際法行徑。

週日稍早，北韓又試射了彈道飛彈，就在南韓總統李在明前往訪問中國之際。

朝中社也報導，北韓外交部還聲明說，這次美軍入侵委內瑞拉的事件，「對於確保區域以及國際關係架構而言，造成嚴重的破壞」。

更多太報報導

美軍140分鐘「絕對決心」擄走馬杜洛 完整時間軸看分分鐘發展

美國抓走了馬杜洛但未推翻馬杜洛政權 接下來呢？

美國新版「門羅主義」來臨？唐羅主義又是什麼？一文看懂美國最新安全戰略