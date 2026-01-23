北韓殺器「首秀即終戰」! 在俄戰場慘變活靶 專家 : 「機械化」被「數位化」打敗

北韓M1991型240毫米重型火箭砲出現在閱兵典禮上。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

[Newtalk新聞]

近日，一輛北韓產的 M1991 型 240 毫米重型火箭砲，在烏東平原上還沒來得及撤離，就被烏軍的無人機直接淩空轟炸。火光沖天的那一刻，不僅是這種巨砲的「戰場首秀」告吹，更讓不少人納悶：這可是號稱能把首爾變成「火海」的戰略大殺器，怎麼到了烏克蘭戰場，反而成了笨重易碎的「活靶子」？

在朝鮮半島，這種 240 毫米多管火箭砲是絕對的明星。在三八度線以北，它們往往藏在深山隧道裡，接到命令後拉出來打完一輪齊射，然後迅速鑽回堅固的地堡。目標也很明確，就是南邊龐大的首爾都市圈。這種大規模、固定目標的「地毯式傾瀉」，確實讓對方不敢輕舉妄動。

廣告 廣告

那為何北韓殺器到了俄烏戰場卻下場悽慘?

北韓重型火箭砲若以首爾為目標，密集攻擊很容易造成重大傷害。 圖 : 翻攝自X帳號@snuh_official

根據軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 23 ) 日的分析，首先，地形和掩體優勢徹底消失了。烏克蘭戰場是一望無際的大平原，沒有崇山峻嶺讓你玩「躲貓貓」。巨大的發射車體一旦開出樹林，在天上的「上帝視角」看來，完全無所遁形。

現在的俄烏戰場，節奏已經快到了以分鐘計算的程度，烏軍的「飛鳥」無人機部隊和反砲兵雷達密動，只要你敢露頭發射，10 分鐘後，巡弋飛彈就會順著彈道找上門。

北韓武器在俄烏戰場平原上毫無掩蔽，很容易遭烏軍鎖定。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

其次，是 M1991 的「基本功」。這種 240 毫米口徑的巨砲，一發下去半個足球場都能推平。但代價是機動能力一般，自保能力幾乎為零。更致命的是裝填速度太慢，二十多根砲管要把沉重的火箭彈一發發塞進去，在平原上簡直就是個慢動作的「固定靶」。而在高烈度的反砲兵博弈中，裝填慢一秒，生存率就掉一個百分點。

《矚望雲霄》強調，在現代戰場上，單純追求「火力猛、口徑大」已經過時了。真正的遠端火力支柱，必須實現「數位化精確打擊」與「快打快撤」的極致融合。你看咱們演習中的遠火營，從接到指令、佔領陣地到完成齊射，往往是以秒為單位計算的。這背後是一整套數字鏈路的支援：無人機前出發現目標，座標瞬間傳回砲位，火控系統自動調砲，打完之後，在對方反擊砲彈落地前，發射車早就已經撤離到了幾公里之外。

烏軍使用海馬斯系統攻擊俄軍目標，強調「快、狠、準」，其實是資訊化水準的降維打擊。 圖：翻攝自X／Battles Insight

這種「快、狠、準」的背後，其實是資訊化水準的降維打擊。北韓這種 M1991 型火箭砲，缺陷在於它是一台「機械化」時代的產物。它的打擊精度差，就意味著要靠密集的彈雨來彌補，而密集的彈雨意味著發射時間更長、暴露風險更高。

《矚望雲霄》總結，當戰爭進入「分鐘級鎖定」時代，大口徑不再是絕對真理，能夠實現「感測器到射手」的無縫對接，並在打擊後迅速消失，才是硬道理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…

蔡英文近期「動作」頻頻! 「這名嘴」分析：是對賴清德釋出的警告