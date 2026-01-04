北韓清晨連射多枚疑彈道飛彈 日防衛省：均落在日本專屬經濟海域外

根據《NHK》報導，日本防衛省表示，北韓今（4）日清晨發射多枚「疑似彈道飛彈的物體」，研判均落在日本EEZ（專屬經濟海域）外側。防衛省指出，北韓上一次發射彈道飛彈或疑似彈道飛彈是在去年11月7日，此次為今年首次，日方正持續警戒監視並蒐集相關資訊。

日本防衛省在當地時間上午7時56分發布消息指出，北韓發射了「可能是彈道飛彈的物體」。隨後海上保安廳依防衛省提供的資訊，於上午8時8分發布「第2次發射」的相關資訊。防衛省表示，北韓發射了多枚疑似彈道飛彈，且研判均落在日本EEZ外側。

針對北韓發射疑似彈道飛彈一事，日本首相高市早苗指示，全力進行資訊蒐集與分析，並盡快向民眾發布正確資訊，同時徹底確認航空器與船舶等安全，以防突發狀況、做好萬全準備。日本海上保安廳則指出，截至目前未確認有船舶受損。

責任編輯／周瑾逸

