北韓火力排行僅34名！網憂金正恩1王牌「恐炸爛南韓」

南北韓統一問題吵了數十年，依舊無法解決，日前南韓總統李在明才稱雙邊處於隨時都能發生偶發性衝突的危險境地，沒想到2日就公開表示「南北韓統一是兩韓必走的道路」，引發討論。就有網友曬出「全球火力排行榜」，卻驚見動不動就射飛彈的北韓，名次「落在34名」，比台灣還後面，但留言區則抱懷疑態度，並揭露了北韓領導人金正恩的「1秘密武器」。









全球火力排行「北韓僅34名」！網憂金正恩「1殺手鐧」恐炸爛南韓：不爽就丟你

2025全球火力排行榜，南韓（紅框處）高居第5名。（圖／翻攝globalfirepower官網）

1名網友在Threads上發文，曬出2025的「全球火力排行榜」，只見前5名由高到低依序為美國、俄羅斯、中國、印度、南韓，眼看南韓高居第5名，但過去經常在境內進行「武力展示」的北韓卻落在34名，比台灣的22名更後面，讓原PO驚訝表示「跟自己想像的完全不一樣，難怪CSIS兵推台海戰爭都沒有列入北韓和俄國，俄國半殘了無法加入，北韓則是南韓自己一人就扛得下來！」。

全球火力排行「北韓僅34名」！網憂金正恩「1殺手鐧」恐炸爛南韓：不爽就丟你

台灣（左紅框處）位居22名，北韓（右紅框處）則在34名。（圖／翻攝globalfirepower官網）





文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論，「南韓絕對夠格，全國百姓對國家意識都很強，連權志龍都當過兵了。現在也算是武裝輸出國，只差沒核彈，不然肯定排名更往上」、「南韓的重工業，軍工產業比台灣猛太多了」、「南韓是全球中下價的軍火主要生產商」、「在不動用核武、常規武器下，南韓確實碾壓北韓阿，北韓的常規軍事裝備落後南韓好幾個檔次，海空軍全面被碾壓」。

全球火力排行「北韓僅34名」！網憂金正恩「1殺手鐧」恐炸爛南韓：不爽就丟你

網友們點出北韓領導人金正恩的秘密武器「核彈」，憂心喊「有這能力其他火力比較都沒用」。（圖／翻攝自 Threads）





不過，雖然南韓名次與北韓有巨大落差，但網友們則點出北韓領導人金正恩的秘密武器「核彈」，憂心表示「誰知道金小胖那瘋子會不會拿核彈當成飛彈亂丟」、「北韓有核彈，南韓沒有，雖然火力勝北韓，但還是要小心」、「北韓擁有一言不合就翻桌丟你核彈的能力，有這能力其他火力比較都沒用」、「北韓是強在有核彈」。除此之外，也有網友擔心，由於南韓首都首爾距離南北韓軍事分界線，僅幾十公里，北韓恐怕用不上核彈，就能把首爾打回戰後水平。

