北韓無人機事件3嫌限制出境 疑曾為尹錫悅工作過

（中央社首爾23日綜合外電報導）南韓軍警聯合調查專案小組今天對「北韓無人機事件」3名嫌疑人限制出境，雖然嫌犯一度被指出為民間人士，但隨後被爆出曾在尹錫悅底下工作過，還是國軍情報司令部的協力者。

根據韓聯社今天報導，南韓軍警已經就製作無人機的張某、主張自己飛行無人機到北韓的30多歲研究生吳某，以及上述2人設立的無人機製造公司中擔任「對北專責理事」的金某，全部限制出境。

報導指出，這架以北韓為目的地的無人機，日前從江華郡佛恩面起飛，跨越軍事分界線的過程中，涉嫌未經許可拍攝南韓海軍陸戰隊第2師團的一部分，等於實質突破了南韓的防空網。

吳某之前在接受媒體訪問時主張，飛行無人機的目的是確認北韓鈾工廠的輻射污染數值。不過因為吳某與張某被爆出過去曾以約聘職身分在前總統尹錫悅的總統辦公室工作過，軍警正擴大調查範圍。

此外，據傳南韓國軍情報司令部所屬的某上校，曾於2024年11月將吳某列為作戰協力對象，並提供約1300萬韓元的經費；去年5月還協助吳某登記為2家從事報導北韓新聞相關媒體的發行人。

報導指出，情報司令部在向共同民主黨議員夫勝粲報告時，承認吳某確實是情報司的「作戰協助者」。情報司所屬的作戰部隊為了運作「偽裝新聞社」，吸收吳某加入，讓作戰人員能假借採訪之名進行情報活動。

不過情報司強調，是否有情報司人員直接參與吳某的北韓無人機滲透行動，目前尚未確認。

南韓總統李在明20日曾表示，這次無人機事件幾乎等同於發動戰爭的行為，怒批「不就跟對北韓開槍一樣嗎」。李在明強調，「必須徹底調查，並予以嚴厲制裁，讓這種事情不再發生」。（編譯：楊啟芳）1150123