北韓版「薩德」！ 朝軍試射遠程地對空飛彈 韓軍：都在掌握中
北韓領導人金正恩，這幾天動作頻頻，他除了視察8700噸級的核潛艇，還親自主持「遠程地對空飛彈」的試射。朝鮮中央電視台報導指出，這款飛彈成功摧毀200公里外的高空目標；南韓軍方分析認為，這是北韓版的「薩德防空系統」。事實上，金正恩在視察時，也宣布未來5年將持續發展飛彈，讓北韓朝軍事強國的地位邁進。
北韓領導人金正恩近日頻繁展示軍事力量，不僅視察了聲稱排水量達8700噸的核潛艇，還親自主持「遠程地對空飛彈」試射。據朝鮮中央電視台報導，該飛彈成功擊毀200公里高空的目標，被南韓軍方分析可能是北韓版的「薩德防空系統」。金正恩在視察期間宣布，北韓將在未來5年持續發展飛彈，進一步朝軍事強國地位邁進。雖然北韓大力宣傳其軍事成就，但南韓專家對北韓核潛艦的技術能力表示懷疑。
金正恩親自出席了「遠程地對空飛彈」試射活動，展示北韓自主研發的防空飛彈系統。北韓媒體報導，這是正在研發的高空遠程防空飛彈系統，首次進行戰略技術性能評估的試射成功在200公里高空摧毀目標。外界推測，這可能是北韓版的「薩德防空系統」。對此，南韓軍方的聯合參謀本部表示，北韓的行動都在他們的掌握中。韓聯社報導，南韓軍方於24日下午5點左右探測到數枚疑似對空導彈從咸鏡南道善德附近射入東海。
除了展示飛彈技術，金正恩還前往造船廠參觀北韓聲稱排水量達8700噸級的核潛艦。雖然北韓曾在今年3月通過照片展示過核潛艦外觀，但這次是首度完整展示潛艦全貌。北韓媒體強調，鑒於當前嚴峻的安全形勢，進一步加快北韓海軍現代化和核武建設的發展是當務之急，也是不可或缺的選擇。
韓國統一研究院高級研究員洪敏（音譯）表示，由於朝鮮與俄羅斯之間的技術合作，核潛艇的研發似乎加速了。然而，南韓專家對北韓核潛艦的進度和技術存在諸多疑問。延世大學客座教授奉英植（音譯）認為，8700噸級相當於美軍最大的核動力潛艦，這是非常大的潛艦，因此他認為北韓的說法可能有些誇張，他對此持謹慎態度。南韓專家分析，金正恩希望透過展示核潛艇和防空飛彈，向國際社會展現北韓作為「全球軍事強國」的重要地位。這些軍事活動也反映了北韓持續推進其軍事現代化計畫的決心，儘管外界對其技術能力仍有質疑。
