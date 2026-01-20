北韓當心！南韓部署怪獸級「玄武五型」彈道飛彈 可炸毀地下碉堡

〔記者涂鉅旻／台北報導〕南韓因應地緣政治動盪持續更新武器，南韓軍方18日證實，其最新型的「玄武五型」(Hyunmoo-5)地對地彈道飛彈，已於去年底正式交付部隊實戰部署。這型飛彈可掛載8噸重彈頭，號稱可擊毀500公里外北韓的地下碉堡與設施；若攜掛只有1噸的彈頭，射程則可延伸至5000公里，運用彈性非常大。

南韓「韓聯社」報導指出，「玄武五型」已正式進入量產階段，成為南韓「大規模報復反擊計畫」(KMPR)的核心。南韓國防部長安圭伯強調，南韓身為《禁止核子擴散條約》(NPT)簽署國，在不發展核武的限制下，必須發展傳統武力達成「戰略平衡」。南韓軍方預計在李在明政府2030年卸任前，完成該型飛彈的全面作戰部署。

相關報導指，「玄武五型」屬於南韓「三軸作戰體系」(3K)一環，這個體系由大規模報復反擊(KMPR)、「殺傷鏈」(Kill Chain)及「南韓飛彈防禦系統」(KAMD)共同構成。在北韓頻頻試射各式飛彈之際，南韓透過部署能精準「斬首」地下掩體的玄武系列飛彈，同時著手研發改良型號，精進嚇阻能力。

「玄武五型」是南韓「玄武」彈道飛彈家族的最新成員，其可攜掛重達8噸的彈頭，射程達500公里左右，破壞力極為強大，因此又有「怪獸飛彈」之稱，有趣的是，若這型飛彈將彈頭輕量化，改掛1噸的彈頭，射程可延伸至5000公里，已經達到中長程彈道飛彈(IRBM)的水準。

