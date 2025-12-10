北韓發射多發砲彈 南韓評估冬季常規演練

北韓9日朝西部黃海海域，發射了10發砲彈。南韓軍方評估，這可能是北韓軍隊冬季的常規演訓。

南韓軍方今（10）日證實，北韓昨（9）日以多管火箭發射系統，發射了10發炮彈。南韓聯合參謀本部官員表示，這些火箭炮昨天從朝鮮半島西部，朝黃海方向發射。南韓軍方評估，這次發射砲彈，可能是北韓軍隊冬季的例行演練。

南韓總統李在明先前表示，要致力修補與北韓的關係，不過北韓到目前為止，始終沒有回應李在明所釋出的善意。

北韓上一次發射砲彈，是在上個月，美國戰爭部長赫格塞斯造訪南北韓邊界前幾個小時所發射的。此外，北韓也在李在明11月與大陸國家主席習近平會談前幾分鐘，發射了砲彈。