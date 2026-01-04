北韓發射至少2枚飛彈 落在日外海

北韓四日發射數枚疑似彈道飛彈，初步分析落在日本專屬經濟區外側。圖為北韓領導人金正恩。（路透）

本報綜合外電報導

南韓合同參謀本部發布聲明表示，北韓朝其東部沿岸海域發射了一枚彈道飛彈。日本防衛省表示，北韓四日上午發射數枚可能為彈道飛彈的物體，初步分析已落在日本專屬經濟區外側，初判其飛行軌道可能不規則。

日本防衛大臣小泉進次郎召開臨時記者會表示，「北韓上午七到八時至少發射兩枚彈道飛彈，初步研判落在日本專屬經濟區外側。第一枚約在七時五十四分左右發射，最高高度約五十公里，飛行距離約九百公里；第二枚飛彈於八時零五分左右發射，最高高度同樣約五十公里，飛行距離約九百五十公里」。這些飛彈可能以不規則的軌道飛行，正在分析詳情。

小泉也說，已經透過北京的大使館，向北韓表達「嚴正抗議，並強烈譴責這次發射」。

這是北韓今年首度發射飛彈或可能為飛彈的物體，同時也是繼去年十一月七日以來再度發射。

南韓合同參謀本部也表示，北韓上午從北韓首都平壤附近，朝東部海域發射數枚彈道飛彈。

分析人士認為，北韓此舉意在提升精準打擊能力、挑戰美國及南韓，並在可能出口武器給俄羅斯前進行測試。韓媒分析，北韓除了在南韓總統李在明訪陸當天展示力量，也可能受到美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛影響。