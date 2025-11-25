北韓發生駭人命案！3名高中生施暴殺害退伍女軍人 當局令「立即處決」

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

北韓發生一起性侵殺人案！北韓青少年犯罪問題日趨嚴重，3名高中應屆畢業男學生，日前涉嫌性侵一名退伍女軍人，並將其殺害。即便犯案者皆為未成年，北韓當局仍立即處決3人。

根據南韓脫北者組織「SAND研究所」旗下SAND Times報導，今年夏天，一名剛退伍的女軍人，搭乘巴士前往黃海南道苔灘郡。因車輛途中故障，她被迫下車以步行的方式返鄉。然而獨自行走期間，她被3名當地應屆高中畢業男學生搭訕，並被強行帶往偏僻處施暴。3名學生因擔心身份曝光，竟在侵害後痛下殺手。據報導，受害者曾懇求3名高中生「至少讓我再見一次父母的臉」，卻仍遭殺害。

3名高中生帶著女子的行李回到巴士站，未料剛好搭上女子先前搭乘的拋錨巴士。司機見學生受中握著該女子的行李，查覺異樣，便將巴士駛往當地安全部通報，3人後遭逮補。

審訊期間，3名高中生承認犯行，警方前往事發現場搜查後發現受害者遺體。全案上報至平壤當局後，高層認為情節惡劣，即便涉案者均未成年，仍下達「立即處決」命令。當局也在事後編組「特別掃蕩組織」，整肅流浪兒及青少年罪犯。

