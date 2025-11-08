北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅
（中央社首爾8日綜合外電報導）針對韓美近期聯合軍演、安保協議會等，北韓國防部長努光鐵發表談話強烈譴責，並警告北韓絕對不會迴避，「我們已經準備好應對一切」。韓國國防部也對此談話表達強烈譴責。
根據韓聯社今天報導，北韓國防部長努光鐵（No Kwang Chol）在昨天發表談話，「我們對敵人的認知與應對會更加明確表達」。朝鮮中央通訊社今天報導了相關談話內容，不過並未在北韓人民可以接觸的「朝鮮中央廣播電台」、「勞動新聞」等被報導。
努光鐵表示，最近美國國防部公然對朝鮮民主主義人民共和國（北韓）採取軍事行動，故意加劇地區政治和軍事緊張局勢。努光鐵指出，韓美在3日至7日舉行大規模韓美空軍聯合演習，美國航空母艦進入釜山作戰基地，「增加了新的緊張變數，預示局勢將超越臨界點」。
努光鐵還提到，韓國國防部長安圭伯與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在3日一起抵達共同警備區（JSA）後，舉行第57次韓美安保協議會議。
努光鐵譴責，「韓美軍事領導人出現在我們南部邊境地帶，煽動戰爭狂熱，毫無保留揭露了他們的敵對本性，也是有意識地表明要與朝鮮民主主義人民共和國徹底對抗的態度。」
因此努光鐵警告，「對此我們絕不會迴避，從今以後只要威脅到我們的安全，都將被置於我們精確瞄準範圍之內，並依照需要的方式加以應對，我們已經準備好應對一切，以強大力量確保安全、維護和平」。
韓國國防部方面，則對北韓發表的談話表示遺憾，並對日前北韓發射彈道飛彈的行為「予以強烈譴責」。韓國國防部表示，「北韓應立即停止一切加劇南北緊張的行動」。（編譯：楊啟芳）1141108
其他人也在看
川普會見奧班 同意匈牙利向俄購油免受制裁
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban），川普因匈牙利地處內陸沒有海港，同意匈牙利繼續購買俄羅斯石油，免受制裁。中央社 ・ 13 小時前
福建號航艦成軍曝光 10架軍機越中線、無人機綠島外海現蹤
解放軍第一艘配備電磁彈射系統的航艦福建號（18號）5日正式成軍，消息於7日曝光。國防部今（8）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，7日大陸軍方共有26機艦在台海周邊侵擾，其中有軍機10架次飛越台灣海峽中線。中天新聞網 ・ 11 小時前
Google插旗印度洋 ! 祕建AI基地 澳洲聖誕島恐成對中衝突前線
[Newtalk新聞] Google計畫在澳洲境外領土，位於印度洋的聖誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該島被軍事專家視為監控中國潛艦與海軍活動的戰略前哨，此舉被解讀為澳洲與盟友在印太對中布局的重大一步。 《路透社》6日披露，這項計畫是Google與澳洲國防部今年早先簽署雲端協議後的延伸。聖誕島距印尼以南約350公里，地理位置關鍵，但資料中心的規模、經費與具體用途仍屬機密，此前也從未公開。 據了解，Google正與當地政府洽談租賃機場周邊土地，用以興建資料中心，並與一家礦業公司協商能源供應協議。Google母公司Alphabet回應稱，此案屬於強化澳洲與印太地區「數位韌性與海底電纜基礎設施」計畫的一部分，並提出興建一條連接聖誕島與亞洲的新電纜系統。 不過，澳洲國防部與Alphabet目前均未對外發表評論。 近年來，聖誕島的重要性在澳洲國防體系中快速提升。該島不僅是觀光勝地，更被視為在區域衝突中可部署無人機與AI指揮系統的理想據點。 在近期由澳、美、日三國軍方參與的兵棋推演中，聖誕島被模擬為澳洲防線前哨，用以支援偵察、監控與火力指導任務。 前美國海軍策新頭殼 ・ 11 小時前
同母異父兄妹喝酒1死1獨活！哥哥醒來急找葬儀社「涉1罪」…下場慘了
今年3月，台中北區發生離奇命案，一對「同母異父」的兄妹因生活不順，相約喝酒訴苦，最終二人決定共同赴死，未料林姓妹妹死了，陳姓哥哥卻獨活。檢警調查認為陳兄有幫助妹妹輕生的行為，符合故意行為致人於死，依「加工自殺罪」起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三重男為家產砍死親姊姊 檢方複訊後聲押
新北市三重一名陳姓男子（60歲）為了家產持菜刀砍殺親姊妹，61歲姊姊胸部遭刺傷重不治，55歲妹妹身中多刀住院治療中，陳男遭依殺人罪送辦，晚間8時許檢方複訊後向法院聲請羈押。中天新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴在歐洲議會發表IPAC峰會演說 中國稱強烈憤慨
（中央社記者張淑伶上海8日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團今天對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中央社 ・ 11 小時前
雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
雲林縣 / 綜合報導 海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲在停車場內，員警背著重達1公斤的裝備緊追不捨，連目擊民眾都熱心指引協助警方逮捕男子，原來他是一名毒品和公共安全案的通緝犯。查緝人員發現嫌犯企圖騎機車逃逸，馬上用偵防車堵住騎樓，嫌犯甚至還想撞開偵防車。查緝人員VS.嫌犯說：「警察啦，XX，XX，還跑。」砰地一聲，嫌犯連人帶車倒地，現場優勢警力，包圍壓制住嫌犯，過程有如警匪電影。查緝人員VS.嫌犯說：「你在撞什麼，XX，趴下。」海巡署會同雲林警方，聯手出擊查獲販毒集團，鎖定嫌犯落腳地點收網。海巡署人員VS.嫌犯說：「以為我們沒事抓你，，你瘋了嗎。」海巡署雲林查緝隊副隊長許裕宗說：「分別於雲林縣及南投縣，緝獲吳姓主嫌為首之販毒集團，共計3人。」另外，台中警方深夜盤查形跡可疑的王姓男子，對方突然拔腿就跑。警方VS.男子說：「你要幹嘛啦，(我去叫我老闆)，你不用跑，你要跑什麼。」警方背著重達1公斤的裝備，和男子追逐500公尺，男子躲進超市停車場，不見蹤影。員警VS.民眾說：「小姐，妳剛有看到一個戴帽子的人走出來嗎，(在那邊)，往那邊嗎。」還好熱心民眾指引方向，員警順利逮捕躲在車子底下的男子，員警VS.民眾說：「出來啦，看到你了啦，，體力很好嘛。」松安派出所副所長林智偉說：「晨運民眾及路過婦人，見狀都熱心協助指引方向，員警最終在追逐500多公尺後，發現王男躲藏於車輛下方，當場將其查獲。」原來男子是毒品和公共危險罪通緝犯，半夜和警方在街頭大玩躲貓貓，最後還是難逃法網。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
綠營沒有像鄭麗文這樣的人 沈富雄：賴清德恐怕沒辦法躺著連任
2026年地方縣市長選舉，民進黨在各地的提名名單逐漸明朗，而國民黨在新任黨主席鄭麗文上任後，也將推出最強人選。外界認為2026縣市長選舉成敗，恐將會影響2028年總統大選。前立委沈富雄表示，鄭麗文當了國民黨主席，2028總統賴清德恐怕沒有辦法躺著連任了，因為放眼全台灣，綠營沒有像鄭麗文這樣的人物。中時新聞網 ・ 11 小時前
北韓向東部外海射彈 韓國軍方：飛行約700公里
（中央社首爾7日綜合外電報導）北韓今天向東部海域發射一枚疑似彈道飛彈的飛行器，韓國軍方指出，飛行距離約700公里，初步研判可能是KN-23系列短程彈道飛彈，也不排除為「火星-11戊」極音速飛彈。中央社 ・ 1 天前
新北溫體豬解禁復市 價格平穩
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府市場處表示，零售市場今天恢復販售溫體豬肉，經查核攤商後發現，溫體豬肉於非洲豬瘟疫情前每台斤200元，今天重新開市後每台斤210元，與禁運前價格差異不大，價格維持平穩。中央社 ・ 9 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷建議分區輪辦、市府大樓妝點常設化
2025新北歡樂耶誕城下周五登場，但再遭新北市府周邊板橋居民反彈。國民黨立委洪孟楷今建議新北市府，仿造東京都廳打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，達成在地居民、觀光、城市三贏局面。太報 ・ 11 小時前
棄藍投綠被徐巧芯譏背骨仔 高揚凱反嗆：那鄭麗文呢？
台北市第六選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱近來因中國透過體育統戰議題，與藍委徐巧芯隔空交火，徐巧芯還嗆由國民黨轉披民進黨戰袍的高揚凱是「背骨仔」。高揚凱則回應，國民黨主席鄭麗文由民進黨轉國民黨，還當選主席，是否也是背骨？背離台灣主流民意的國民黨，才是真的背骨。自由時報 ・ 11 小時前
台灣政壇第一人！黃捷獲頒世界青年領袖峰會「年度政治人物獎」
民進黨立委黃捷7日代表台灣，前往德國參加 One Young World 世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物，為台灣寫下歷史新頁。黃捷也在典禮上以全英文發表得獎感言，她表示，她珍惜每一次站上國際舞台的機會，更驕傲地說道「我來自一個美麗而堅韌的國家，名為台灣。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
防癌穴快按！疏肝利膽增免疫 預防大腸息肉1茶飲
隨著現代人生活型態改變，不當飲食與壓力大等因素，容易導致身體出現各種健康問題。中醫師廖婉絨表示，中醫認為肝主泄，與全身氣機通暢密切相關。若久坐、壓力大等因素，會造成氣滯血瘀，進而引發百病。她建議透過按健康2.0 ・ 14 小時前
德國挺台要員包瑞翰：歐洲與台灣關係正根本性轉變
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 13 小時前
北韓嗆聲美韓聯合軍演！揚言進行更強硬反制 稱所有威脅都在瞄準範圍內
據韓聯社8日報導指出，北韓再度對美韓軍事動作表達強烈不滿。7日北韓發射彈道飛彈，其國防相（類似於國防部長）努光鐵（노광철 ）發表談話，痛批美韓舉行聯合軍演、派航空母艦入港，並舉辦年度韓美安保協議會議（SCM）的行為，是「敵對本性毫不掩飾的展現」，更警告平壤將採取「更具攻勢的行動」回應。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。中央社 ・ 11 小時前
陳亭妃專訪：從女性視角看台南 「市長在哪裡，政府就在哪裡」的行動政治學
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導「我希望用我的聲音、用熱忱，去感動每一個人。」這是民進黨立委陳亭妃在《筱君台灣PLUS》節目裡的開場語。節目主持人廖筱君...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
關西預售屋一坪逼近40萬！她通勤竹北心動又害怕：怕錯過、也怕卡死賣不掉
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導買房到底是「現在不上車以後更買不起」，還是「硬買之後被房貸壓垮」？近日一名女網友發文表示，自己在竹北上班，想在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前