北韓白頭山區5間「奢華飯店」同步竣工 金正恩攜愛女視察

北韓領導人金正恩近日攜女兒金朱愛，出席位於白頭山區的旅遊區飯店竣工典禮。金正恩稱，這些高檔飯店是「北韓人民地位提升和國家發展潛力的明確證明」。有分析師則將焦點放在金朱愛，認為這位十幾歲的少女是北韓下一任領導人的熱門人選。

12月20日，金正恩與女兒視察三池淵一家竣工的飯店。（圖／美聯社）

根據《路透社》，北韓官媒《朝中社》23日報導稱，位於朝鮮半島東北部、靠近中國大陸邊境的三池淵（Samjiyon）旅遊區，於20日與21日共有5家飯店竣工。

官媒發布的照片顯示，金正恩與女兒一同參觀這些高檔飯店。《韓聯社》報導稱，金正恩在視察時表示，要將三池淵建設成能代表國家旅遊文化的創新文明城市。這也是金朱愛繼19日陪同父親參加地方工廠竣工活動後，再次隨金正恩出席公開活動。

北韓官媒發布的畫面顯示，三池淵一家新落成的飯店。（圖／美聯社）

報導稱，這名最高領導人在過去一個月內，頻繁出席各類設施的竣工典禮，光是上週就參加了3個地方工廠的竣工活動。

朝鮮勞動黨第九次代表大會預計將在2026年初舉行，屆時將公布未來5年的新發展計畫。《路透社》指出，金正恩試圖在重要的黨代會前，突顯該國的經濟進步。官媒也不斷呼籲民眾全力以赴，在大會召開前完成各項重大工程項目。

