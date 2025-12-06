北韓白頭山成高官「慾望酒池肉林」！金正恩命令慘被無視

（國際中心／綜合報導）北韓近期在全國推動所謂「白頭烈風精神」，企圖透過冬季教育行程強化革命傳統。然而，表面上的高呼口號與內部實際狀況卻呈現巨大落差。多名脫北者指出，白頭山這個被視為聖地的地點，長期以來在夜幕降臨後竟成為權力階級的秘密享樂場所。

圖／金正恩命令遭無視，北韓白頭山夜晚成爲高官的慾望之地。（翻攝自 朝鮮中央電視台）

北韓官媒《勞動新聞》近日連續刊登報導，強調白頭山精神教育的重要性，更回顧金正恩六年前的「軍馬行軍」，將其形容為激勵全國革命意志的象徵。社論宣稱，全國已有逾百個團體循著金正恩的足跡前往革命遺跡，幹部們更被要求「率先踏上白頭山雪路」，藉此彰顯忠誠。

然而，與官媒充滿政治宣示的描述不同，韓國獨立媒體《沙漏時報》揭露了另一面的真相：高層幹部在白天接受教育，晚上卻以「歡樂組」的方式召集女性、飲酒作樂。多名知情人士指出，「革命聖地」已然變質，成為特權階級排他性的封閉樂園。

一名曾在北韓司法機關任職的脫北者接受採訪時透露，他多次處理相關醜聞。他回憶，只要幹部們抵達白頭山，「幾乎每晚都會發生事件，我們經常忙到無法休息。」在他看來，這些行為已成為固定模式，並非偶發狀況。

白頭山精神教育的主責機構更被指存在結構性弊病。據脫北者說法，該機構長期以「外貌」作為選拔女性職員的依據，引發外界對不當目的的質疑。他指出，許多幹部白天在鏡頭前維持革命形象，夜晚則轉向金正日時代的「歡樂組式狂歡」。

儘管現場設有保安監看，違法行為似乎從未真正止息。消息人士透露，許多案件僅以報告書草草了結，上級單位往往選擇放任，唯有極少數事件因傳至領導層而遭到懲處。這種制度性縱容，也使白頭山的雙面現象愈演愈烈。

另一名曾任高級幹部的脫北者也證實，《勞動新聞》所宣稱的行軍畫面大多屬於精心排練的成果。他表示，這些看似莊嚴的教育行程背後，住宿地在夜晚常變成奢靡享樂的場所，已成「長年慣例」。

熟悉北韓體制的消息人士則指出，冬季教育被設計為凝聚忠誠的重要手段，但幹部階層卻把白頭山當作腐敗溫床。消息人士直言，此現象凸顯北韓體制內部的矛盾──一邊以革命意識作為政治工具，一邊又容許高層沉迷於享樂。

在外界看來，白頭山象徵革命精神；在部分幹部眼中，卻成為遠離監督的最佳場所。雙重現象並存，也使北韓官方的宣傳與現實形成強烈對比，再次引發國際高度關注。

