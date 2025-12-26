北韓秀近乎完工核潛艦 金正恩警告：觸碰戰略主權將付出代價

北韓近日公開幾乎完成的8,700 噸級「核動力戰略導彈潛艇建造項目」。 圖： 翻攝自 朝中社

[Newtalk新聞] 北韓領導人金正恩與女兒金主愛昨（25）日一同前往視察 8,700 噸級「核動力戰略導彈潛艇建造項目」，並公開近乎完成的船體。據外媒報導，金正恩在現場表示，南韓向美國請求達成的「韓國核潛艇開發計畫」，是侵犯北韓安全與海上主權的攻擊性行為，並稱敵人若觸碰其戰略主權，必將付出代價。

根據《東亞日報》報導，金正恩昨日視察的新潛艦比美國主力核潛艇「維吉尼亞級」更大，被視為是對美核武力的「最終兵器」。與 3 月首次公開時僅暴露部分船體相比，時隔 9 個月後公開已是近乎完成的狀態。有分析認為，該潛艦可能在明年下水，並於 3～4 年內實現實戰部署。

而金正恩在視察中，也一再強調「強化核盾牌」與鞏固地位是當代使命。與此同時，北韓導彈總局日前日在金正恩參觀下，也於東海海域試射了新型遠程防空導彈。北韓最高領袖隨後也訪問了主要軍工企業，並批准將提交至 2026 年初第九次黨代會的軍需現代化計畫草案，確立未來五年的飛彈與彈藥生產目標。

