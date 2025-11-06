北韓試射彈道飛彈 疑對美制裁措施示威

記者賴韋廷／綜合報導

北韓7日朝日本海方向發射1枚型號不明的中短程彈道飛彈，可能是為回應美國於4日針對北韓網路金融犯罪祭出的制裁措施。

南韓「韓聯社」報導，北韓繼上月22日發射數枚彈道飛彈後，再次向日本海發射彈道飛彈。南韓聯合參謀本部（JCS）指出，這枚飛彈從北韓西北邊境平安北道發射，飛行距離約700公里。日本首相高市早苗稍早也表示，這枚飛彈落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。南韓軍方已與日本、美國等盟邦即時分享情報，並著手分析相關參數和細節。

報導指出，美國財政部於4日指控北韓透過國家資助的駭客計畫，於過去3年竊取超過30億美元（約新臺幣919億元）資產，因此針對涉嫌協助北韓進行網路金融犯罪及洗錢的8名北韓籍人員及2個實體實施制裁。此外，美國國務院也計畫，要求聯合國安理會針對7艘協助出口北韓煤炭與鐵礦至中國的第三方船隻實施制裁。

面對美國新祭出的制裁措施，平壤當局反應激烈。北韓外務省美國事務副相金恩哲6日稱，將對美國政府的敵對政策「奉陪到底」。

北韓7日朝日本海發射1枚彈道飛彈。圖為首爾車站民眾觀看相關報導。（達志影像／美聯社）