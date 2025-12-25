北韓試射長程防空飛彈！金正恩視察核動力潛艦計畫

金正恩視察了正在建造1艘排水量約8,700噸、能夠發射地對空飛彈之核動力潛艦的造船廠。（圖／達志／美聯社）

根據北韓官方媒體《朝中社》（Korean Central News Agency，KCNA）的報導，北韓領導人金正恩於今（25日）親自監督了在東部沿海附近1處發射場，進行的長程地對空飛彈試射。

《朝中社》表示，此次試射的目的是評估這個擁有核武國家在研發新型高空飛彈方面的戰略技術能力，飛彈成功在距離約200公里外摧毀空中目標。

《朝中社》同時指出，金正恩也視察了正在建造1艘排水量約8,700噸、能夠發射地對空飛彈之核動力潛艦的造船廠，但報導並未說明視察的確切地點與日期。

報導稱，這項潛艦計畫是北韓執政當局推動海軍現代化努力的一部分，也是該黨為強化國防能力所推動的5大關鍵政策之一。

金正恩在視察期間表示，全面發展核能力以及推動海軍現代化是「必要且不可避免的」，並指出「當前的世界絕非和平。」

金正恩同時批評南韓與華府達成的核動力潛艦發展計畫，認為此舉將進一步加劇朝鮮半島的緊張局勢，並對國家安全構成風險，迫使他們必須採取行動。

平壤本週稍早也表示，日本在南韓推動核動力潛艦計畫的影響下，正展現出意圖擁有核武器的傾向。

在另1份聲明中，北韓官媒抨擊美國1艘核動力潛艦近日駛入南韓港口，稱此舉是「升高朝鮮半島及地區軍事緊張的行為。」

南韓海軍則透露，美國核動力的「格林維爾號攻擊型核潛艇」（USS Greeneville）於23日抵達釜山（Busan）港口，進行官兵岸上休假並補給物資。

