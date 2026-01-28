北韓試射「升級版大口徑火箭炮」 勞動黨「九大」前刷存在

北韓27日下午對日本海海域試射4枚「升級版大口徑火箭炮」。 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 北韓27日下午對日本海海域試射多枚飛彈，官媒《朝中社》28日揭露，試射彈種為「升級版大口徑火箭炮」，一共試射4枚，精準擊中距離發射點358.5公里外的海上目標。北韓領導人金正恩親臨現場觀看，強調有助提升核戰遏制力。韓國分析，北韓今年第二次飛彈試射，官方可能是希望在勞動黨第九次代表大會前展現軍事實力。

《朝中社》報導，試射目的在驗證運用新技術的更新型大口徑火箭炮效能，金正恩在試射後表示，對尋求軍事對抗的敵人而言，此次試驗結果將是「悲痛的煩惱」。金正恩並評價該系統完成技術升級，能最有效地發揮威力，適用於特殊攻擊。金正恩指出，武器系統的攻擊能力已提升至最高水平，特別在機動性、智能性和命中率方面取得空前改進。新改制的炮車機動性極強，且自行精準制導飛行系統能抵禦任何外部干擾，這是其優越性的關鍵特徵。他強調，此類武器研發是負責任行使自衛遏制力的體現，並重申北韓勞動黨的國防政策不變，即具備最確實攻擊能力以實施遏制戰略。金正恩還預告，勞動黨第九次代表大會將提出進一步加強國家核戰遏制力的下一步構想。他的女兒金主愛亦陪同觀摩，北韓勞動黨中央委員會第一副部長金正植及導彈總局局長張昌河等高層隨行。

韓國聯合參謀本部27日下午發布消息，軍方偵測到北韓從平壤北部一帶向東部海域發射多枚彈道導彈，飛行距離約350公里。這是北韓繼本月4日後，時隔23天再次發射彈道導彈。分析人士認為，勞動黨「九大」預計下月初召開，北韓試射飛彈可能是提升國際存在感，並對敵對勢力構成嚴重威脅。

根據了解，此次試射的升級版大口徑火箭炮被外界視為KN-25系統的改良版本，該系統為北韓開發的600毫米多管火箭發射器，兼具多管火箭系統（MLRS）與短程彈道導彈的特徵。基於公開情報與零碎訊息，主要諸元訊息如下：

口徑：600毫米（0.6米）。

射程：約380公里（實證射程），部分分析指出可達450公里。

長度：約8.6米。

重量：未知。

酬載：未知，但具備高破壞力，適用於大規模攻擊。

導引系統：自行精準制導，包含四個固定後翼與四個可動前翼，能抵禦外部干擾，提高智能性與命中率。

推進系統：單級固體推進劑。

發射平台：道路機動四管輪式運輸-豎立-發射器（TEL），機動性強，具自動整合火控系統。

升級特點：近期改良聚焦於提升攻擊能力、機動性與抗干擾能力，2025年起進入大量生產階段，2026年試射證實其精準打擊海上目標的能力。

北韓自2019年首次測試KN-25以來，不斷強化此類武器，視為戰略遏制的重要組成。專家指出，該系統的發展凸顯北韓國防技術的現代化潛力，雖面臨國際制裁，但仍艱難完成任務。金正恩自信表示，數年內無國家能達此技術水平。

