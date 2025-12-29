北韓試射「遠程巡弋飛彈」 金正恩讚：展現戰略與反擊能力

北韓今日宣布，遠程戰略巡航飛彈發射訓練於昨日在北韓西海海上進行。（翻攝自朝中社）

北韓官媒今日表示，昨日在西部海域進行遠程戰略巡航飛彈發射訓練，北韓國務委員會委員長金正恩到現場觀摩，戰略巡航導彈沿著預定軌道分別飛行10,199秒和10,203秒，並擊中了靶標。

綜合《朝中社》《韓聯社》報導，北韓今（29日）宣布，遠程戰略巡航飛彈發射訓練於昨（28日）在北韓西海海上進行，旨在檢驗遠程飛彈部隊的反擊應對態勢和戰鬥能力，使飛彈兵熟練機動和火力任務執行程序，檢查相關戰略武器系統可信度。

金正恩觀摩戰略巡航導彈發射訓練，兩枚沿著北韓西海上空的預定飛行軌道，分別飛行1萬199秒與1萬203秒，打中了目標。金正恩大讚，發射訓練結果清楚顯示北韓戰略反擊能力的絕對可信度和戰鬥力，對它的實踐驗證表示極大滿意。

金正恩強調，「持續檢驗核威懾力的可靠性和快速反應能力，在當前安全威脅局勢下負責任地行使自衛權，發揮戰爭遏制力」，最後他也重申將「無限度、持續加強國家核戰鬥武力」。

韓國國防安全論壇分析指出：「飛彈貫穿作為目標建築弱點的窗戶，在低樓層引發內部爆炸，導致目標建築倒塌」。（翻攝自朝中社）

統一研究院資深研究委員洪敏分析認為，此次飛彈很可能是「箭矢-1型」的改良型，並指出「這是在展示對包括駐日美軍所在的橫須賀港在內、日本列島全境的『反擊能力』」。

韓國國防安全論壇（KODEF）分析指出：「飛彈貫穿作為目標建築弱點的窗戶，在低樓層引發內部爆炸，導致目標建築倒塌」，並認為這是對精準度與最大威力進行的測試。

南韓聯合參謀本部相關人士表示：「在韓美密切合作下，一直密切監視北韓的飛彈發射動向，並於昨日上午8時左右，在北韓順安一帶捕捉到多枚巡弋飛彈發射跡象，目前韓美情報當局正對其詳細性能進行精密分析。」

