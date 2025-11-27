北韓貌美女軍人回鄉「慘遭3高中生輪姦殺害」！死前苦求：讓我見父母最後一面…

北韓女軍人慘遭3名高中生性侵殺害。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

北韓黃海道地區近年青少年性犯罪劇增，一名退伍女軍人去（2024）年回鄉途中，竟慘遭3名高中男學生性侵並殺害，而沙里院今（2025）年9月也發生2名男學生性侵女教師，導致教師悲憤輕生。北韓政府為此下令全面掃蕩青少年犯罪，安全部與教育部同步加強調查整頓，遭逮的青少年更與其家長連帶遭嚴懲。

根據韓媒Sand Times報導，一名退伍女軍人去年夏天結束軍務後，正要搭乘公車回到黃海道家鄉探親，怎料途中公車故障，最後只好下車徒步走回家；也有目擊民眾透露，這名女軍人有著清秀端莊的外表，走在路上時一度引起路人注目。不料，3名當地高中畢業班男學生竟盯上這位面容姣好的女軍人，故意接近對方後，再將其帶到偏僻處對輪番性侵。

3名學生更因被女軍人看見自己的臉孔，事後還殘忍將其殺害，接著把女軍人的行李帶回公車站，若無其事地搭上女軍人剛剛所乘坐的那輛公車。不過，公車司機察覺到3名學生手上的行李，就是剛剛下車的女軍人所有，感到可疑的他立即開車前往安全部報案；警方獲報後也迅速到場，將3名學生全都逮捕歸案。

3名學生在警訊中坦承犯罪行為，而警方循線追查後，也在犯罪現場找到女軍人的遺體，調查人員指出，女軍人在被殺害前還曾苦苦哀求3名學生：「拜託至少讓我見見父母最後一面」，但最終還是不幸慘遭毒手。案件隨即被通報至平壤高層，雖然3名犯人皆是未成年，但當局仍下令迅速處決。

更讓人發指的是，除了這起女軍人遭性侵殺害案件，黃海道沙里院地區今年9月也發生過一起高中生性侵案，2名畢業班男學生性侵了一名女教師，逼得受害教師崩潰輕生，而這名女教師更在遺書中寫下：「如果這些孩子不受懲處，我怎麼能繼續站在講台上？」接連2起未成年性侵致死案曝光後，更是震驚當地社會。

報導指出，黃海道一帶青少年犯罪激增，其中沙里院、鳳山郡、煙炭郡等地都接連發生青少年對老人與女性施暴、搶奪財物的案件，朝鮮地方黨委已在11月10日緊急召開會議，下令全面清剿街友及青少年犯罪，並派遣掃蕩組再次行動。

另外，北韓安全部與教育部也開始對有過不良紀錄的學生展開調查及整頓，更查出還有部分10幾歲少女以「維持生計」為由，對外宣稱跟隨外地商人四處尋找「打雜」工作，實則從事性交易，此類案件也有上升趨勢。被捕的青少年大多連同父母一起被安全部帶走調查，部分家長甚至在其所屬工作單位中被迫公開接受批評。

