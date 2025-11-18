北韓越界次數增！南韓提議舉行軍事會談商討分界線問題

南韓國防部17日以政策室長金洪哲（音）的名義發表談話，向北韓提議舉行軍事會談，商討軍事分界線（MDL）基線問題。這是李在明政府成立以來首次向北韓提出會談建議，北韓方面作何反應備受外界關注。

目前兩韓軍事通信線路已全部中斷。（ 示意圖／photoAC ）

《韓聯社》17日報導，南韓國防部表示，北韓軍近日在非軍事區（DMZ）內軍事分界線一帶鋪設「戰術公路」、設置鐵柵欄並埋設地雷，在此過程中頻繁發生部分人員越界的情況。對此，南韓方面按照作戰遂行流程進行警告廣播，或開火示警，以此驅離有關人員。如此一來，非軍事區內的緊張局勢加劇，甚至存在兩韓間發生軍事衝突的可能性。

南韓國防部表示，為防止兩韓之間發生衝突，緩解軍事緊張，南韓方面提議兩韓雙方舉行軍事會談，就明確軍事分界線基線的問題進行商討，希望北韓能響應南韓方面提議。會談時間、地點等細節可通過板門店進行協調。

目前兩韓軍事通信線路已全部中斷，本次會談提議通過「聯合國軍司令部—朝鮮人民軍」渠道傳達給北韓。目前尚未收到北韓回應。據了解，此前南韓軍方也曾多次通過該渠道向北韓表達就軍事分界線問題展開協商的意願，但北韓始終未回應。

對於北韓自去年4月起在非軍事區內開展作業並多次越界的情況，金洪哲表示，這主要是由於1953年設立的軍事分界線界標大量流失，導致雙方對部分地區分界線位置存在認識差異。據悉，去年北韓軍隊越界次數不足10次，而今年至今就已超過10次。

