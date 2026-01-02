北韓跨年活動亮點！金正恩父女之吻好搶戲 罕見「男團」演出

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛在跨年倒數時親吻父親的臉龐。翻攝北韓央視



北韓領導人金正恩帶著妻女參加北韓官方週三（12/31）晚間舉行的大型跨年表演活動。活動上最搶戲的一幕就是金正恩父女之間的「溫馨一吻」。此外，表演活動上還出現以往罕見的「男團」演出。

北韓官媒週四（1/1）公布跨年演出的系列照片和畫面。金正恩和女兒金朱愛以及妻子李雪主坐在看台主桌。值得一提的是，金朱愛坐在父母中間，位置特別搶眼。

北韓領導人金正恩（右至左）與女兒金朱愛及妻子李雪主，12月31日一同出席新年慶祝活動觀賞表演。美聯社

在觀看表演的過程中，金正恩和女兒互動親密，頻頻握著女兒的小手靠近談話。

北韓領導人金正恩在跨年表演活動上和女兒金朱愛互動親密。翻攝KCNA

在現場進行跨年倒數時，鏡頭鎖定金正恩一家人的互動，只見金朱愛站起身來，嘴湊往坐在左手邊的父親金正恩臉龐一吻。她親完父親後，眼神先飄向鏡頭，然後看了右手邊母親一眼。李雪主顯然很開心看到父女溫馨互動的畫面。

北韓領導人金正恩的女兒金朱愛在跨年倒數時親吻父親的臉龐。翻攝北韓央視

南韓韓聯社報導，從北韓公布的畫面可見，金正恩緋聞女友、北韓宣傳部副部長玄松月牽著一名女童進場，疑似是她和金正恩生下的女兒。

根據北韓中央電視台報導，這場跨年活動於位於首都平壤的五一體育場舉行。當晚有15萬人參加。

北韓跨年活動上出現男團表演。翻攝KCNA

從演出畫面中可見，除了以往常見的女性團體演唱、跳舞，舞台上還有一批挺拔的男性團體加入舞蹈表演，宛如北韓版「男團」。

北韓跨年活動上出現男團表演。翻攝KCNA

