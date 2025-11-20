北韓軍人又越界 仍未回應南韓會談要求

（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）南韓軍方今天表示，推測正在非武裝區域（DMZ）進行作業的部分北韓軍人19日再次越界；針對南韓提出釐清軍事分界線的軍事會談提議，北韓至今仍未回應。

南韓合同參謀本部表示，在北韓軍人越界後，南韓已對北韓違反停戰協定的行為採取既定程序措施，包括播放警告廣播及開槍示警，越界的北韓軍人隨後回到軍事分界線（MDL）以北區域。

為避免這類事件引起兩韓突發衝突，南韓軍方17日正式透過聯合國軍司令部與北韓的聯絡管道提出軍事會談提議，希望以此釐清軍事分界線的基準線，但經過3天，北韓仍未回應。

兩韓在1953年7月27日簽訂停戰協議後，同年8月為標示軍事分界線，以500公尺以內的間隔設置了1200多個標示牌；但在1973年發生聯合國軍維修標示牌時遭北韓軍方槍擊事件後，軍事分界線標示牌就未再維護，目前約只剩下200多個。

根據南韓軍方統計，北韓軍人去年越界不到10次，但今年至今已經超過10次，次數明顯提升。韓聯社引述軍方人士表示，南韓軍方期待平壤當局的回應，但不考慮再次提案。（編輯：唐聲揚）1141120