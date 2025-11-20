北韓軍方短暫跨越停戰線 南韓邊防部隊鳴槍驅離

記者丘學陞／綜合報導

南韓「韓聯社」20日報導，北韓軍方人員再度因不明原因跨越停戰線，南韓邊境防衛部隊隨即以廣播、鳴槍示警的方式將之驅離，然而此事也凸顯北韓持續蠢動，引發升高朝鮮半島衝突的擔憂。

報導指出，北韓軍方再度於19日，進入非軍事區並跨越停戰線作業，雖然南韓軍方並未進一步證實北韓越界意圖，但北韓自去年4月起，大幅增加邊境部隊部署，同時也進入非軍事區設立鐵絲網、反戰車障礙等工事，甚至埋設地雷等，並在作業途中多次跨越停戰線，不過均在南韓聯合參謀本部依據既定流程下，交由駐防兵力妥善應對。

報導還說，由於南北韓間的停戰線界碑，在1973年後大量遺失，有造成雙方意外越界、導致擦槍走火的可能，為此南韓已於17日邀請北韓舉行會談討論新停戰線的設立議題，但至今仍未獲回應。

北韓軍人日前再度越界，隨後遭南韓鳴槍及廣播驅離。圖為隔停戰線相望的南北韓哨所。（達志影像／美聯社資料照片）