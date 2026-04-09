北韓連3天密集測試新型武器！朝中社：包括電磁武器與石墨炸彈

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北韓領導人金正恩。（圖／達志／美聯社）

北韓官媒《朝中社》指出，平壤當局近日正展開一連串新型武器測試，其中包括電磁武器系統與石墨炸彈的測試。這些測試從6日至8日連續進行3天，由朝鮮高級軍事和國防科學技術官員金正植將軍全程監督。

據《南華早報》援引《朝中社》的報導，這波武器測試正值地緣政治不確定性升溫之際。平壤近年來與莫斯科的關係日益緊密，包括支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，如今也正尋求強化與北京的關係。而中國外交部長王毅也將在9日出訪北韓，這是他6年多來首次造訪這個鄰國。

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《朝中社》報導引述金正植的說法稱：「電磁武器與石墨炸彈是具有戰略性質的特殊資產，可與各類軍事手段結合，並運用於不同領域。」這類武器利用電磁能量，而非傳統炸藥，來干擾或破壞目標，尤其是電子基礎設施。

報導也補充，北韓還進行了1次測試，「以驗證機動型近程防空飛彈系統的實戰可靠性。」此外，北韓飛彈總局旗下的彈道飛彈系統研究所與彈頭研究所也正在進行測試，「評估戰術彈道飛彈彈頭的實戰運用與集束彈藥的威力。」

《朝中社》稱，測試結果證實，北韓1款搭載集束炸彈彈頭的地對地戰術彈道飛彈，能以「最高密度火力」將覆蓋6.5至7公頃範圍內的任何目標「化為灰燼」。然而，根據聯合國（UN）歷次制裁決議，北韓被禁止進行彈道飛彈測試。

對此，南韓軍方於8日證實，北韓已向東岸外海發射多枚彈道飛彈。南韓《韓聯社》7日也曾報導，北韓當天發射了1枚疑似測試失敗的飛行物。該飛行物向東飛行後，在飛行初期即出現異常跡象，隨後從雷達上消失。

這一連串發射行動，發生在數日前北韓發表聲明之後。當時，北韓領導人金正恩罕見稱讚南韓總統李在明，原因是李在明曾就未經授權、越界進入北韓領空的南韓無人機侵擾事件表達遺憾。

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