北韓領空遭無人機入侵 南韓國防部：非軍方、可能是民用無人機

北韓指控，1/4有架無人機從南韓飛入北韓領空，已被擊落，官媒還刊出殘骸照片，稱機上配備有監視相機等偵察設備。北韓將此次無人機滲透行動歸咎於南韓軍方，對此南韓國防部回應，這不是南韓的軍事行動，會調查無人機是否可能是民用無人機。

根據韓聯社報導，南韓國防部聲明，韓軍沒有使用北韓所指的無人機，也沒有在北韓聲稱的時間段內操作過無人機。之後會與相關政府機構合作，對民間使用無人機的可能性進行徹底調查。

南韓國防部強調，南韓無意挑釁或刺激北韓，將繼續採取實際措施，努力緩和南北緊張局勢，建立互信。

