北韓首公開8700噸核潛艦規格 擬推海軍及核武技術升級

北韓官媒首度公開正在研製中的8700噸級核動力潛艦，北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛，親自前往造船廠校閱。

這艘被命名為戰略核攻擊潛艦的巨型艦艇，船體表面有酒紅色的防鏽塗裝。這也是自今（2025）年3月以來，北韓首度展示此潛艦的上半部全貌。專家分析，該艦計畫搭載核武，未來將成為北韓海軍現代化與水下戰略威懾的核心戰力。

金正恩在現場痛批，南韓在美國支持下試圖取得核潛艦技術，是嚴重侵害北韓主權的攻擊性行徑。

廣告 廣告

為了加速武裝力量更新，金正恩在視察期間，正式批准軍工廠現代化與自動化草案。這項計畫納入未來5年國家發展路線，要全面提升國防工業的生產效能，特別是針對海軍與核武裝備的製造，能進行技術升級。

金正恩強調，推動軍備現代化是面對南韓與美國軍事合作威脅時，保護國家主權與領海完整不可退縮的選擇，並要求國內研發單位必須在短期內達成現代化目標。

金正恩視察彈藥工廠時，經常要求擴大飛彈與砲彈生產，外界推測可能與對俄羅斯出口有關；北韓已派出1.5萬名軍人，支援俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。金正恩已多次強調，必須進行常規武器現代化計畫，並加強作戰能力。

除了核潛艦的開發進度，平壤也在東部海域進行新型長程地對空飛彈試射。金正恩親自在場監督，透過望遠鏡觀測發射狀況；報導宣稱，這枚防空飛彈成功測試高空攔截技術，並精準摧毀200公里外的空中目標，展現北韓正逐步建構更為嚴密的防空攔截網。

面對平壤頻頻展示軍事肌肉與核威懾力，也讓外界關注，金正恩與美國總統川普的川金會，是否會在明（2026）年再次舉行。