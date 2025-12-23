北韓駭客混進來！亞馬遜擋1800份詐騙求職 遠距上班險成金援管道

駭客示意圖。路透社資料照片



網路詐騙頻傳，美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）表示，該公司已經封鎖超過1800份來自疑似北韓人員的求職申請，並透露詐騙分子使用的策略日趨複雜。美國和南韓政府已發出警告，指平壤特務正在進行網路詐騙。

據英國廣播公司（BBC）報導，亞馬遜安全長施密特（Stephen Schmidt）上週在LinkedIn發文指出，有北韓人試圖利用竊取或偽造的身分，申請遠距IT工作，而過去1年，公司收到來自北韓人的求職申請數已增加近三分之一。

廣告 廣告

施密特表示：「他們的目標通常很簡單，就是找到工作、拿到薪水，然後為（北韓）政權的武器計劃提供資金」，並補充說，該趨勢很有可能在整個產業大規模發生，尤其是在美國。

他說，這些特務通常會與「筆電農場」（laptop farms）的管理者合作，這指的是位於美國境內、可由境外遠端操控的電腦。施密特警告，雇主需留意北韓詐騙求職申請的跡象，包含格式錯誤的電話號碼與教育經歷不符等問題。

施密特指出，類似的詐騙手法變得愈來愈複雜。不法分子會利用外洩的憑證登入閒置的LinkedIn帳戶，甚至專挑軟體工程師的帳戶冒用以提升可信度，並呼籲企業將可疑的求職申請向上通報。目前，亞馬遜採用AI工具與人工核驗的雙重機制來篩選求職申請。

今年6月，美國政府宣布，已查獲29處由北韓IT從業人員在全美各地非法運作的「筆電農場」，並對協助的美國仲介予以起訴。司法部指出，他們利用竊取或偽造的美國人身分，協助北韓人在美國謀職。

今年7月，亞利桑那州一名美國女子因經營「筆電農場」，協助北韓IT工作者在超過300家美國企業取得遠端工作，遭判處逾8年有期徒刑。司法部表示，該計畫為女子與平壤當局帶來超過1700萬美元（約合5.4億台幣）的非法收益。

更多太報報導

韓媒：南韓官員祕訪莫斯科 擬促北韓重返核對話

跟上摺疊機風潮 金正恩胞妹疑使用中國品牌摺疊機

不只派兵援俄攻烏 金正恩證實北韓派工兵助俄掃雷