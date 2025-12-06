北韓高官偷揪「歡樂組」開色色趴 聖地淪為權貴享樂場
北韓從12月開始加強「革命傳統教育」，大幅度宣揚白頭山精神，北韓黨媒《勞動新聞》還把6年前金正恩閱兵式中騎馬進軍的畫面拿來再度宣傳，但這番「外宣」被韓國獨立媒體《沙漏時報》打臉，白頭山這片北韓的聖地，早已成為權貴享樂的地方。
根據《DailyNK》報導，現實中北韓官員們與官方大幅倡導的革命精神大相逕庭的行為數不勝數。一名脫北官員李正宇（化名）表示，每當官員來到白頭山，每晚都會發生各種事件跟醜聞，他們總是忙著善後。
李正宇脫北前曾任朝鮮司法系統和偵察管理局負責人，他表示，許多高層白天努力展示出革命精神，晚上卻跟歡樂組選拔出的年輕美女舉行「金正日式尋歡派對」。
也有脫北者向《沙漏時報》透露，北韓官方的白頭山偵查行軍畫面都是擺拍畫面，有些營地晚上甚至直接變成高官們跟歡樂組的「娛樂場所」。
