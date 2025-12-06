北韓高官「瞞金正恩」偷開歡樂趴！遇1情況恐被處死

國際中心／李汶臻報導

北韓現任領導人金正恩的老爸金正日，是北韓第一代領導人金日成之子，他的出生地白頭山（長白山）被北韓人民視為「國家神聖之地」。北韓當局近來為積極響應領導人金正恩的「白頭烈風精神」口號，在全國強化革命傳統教育。豈料，展開精神教育的白頭山，每當入夜後竟淪為權力高層們腐敗、墮落的秘密基地。據傳，高官們會趁著到訪白頭山期間，無視金正恩的命令，偷開歡樂派對。相關消息也獲曾在北韓任高位的脫北者證實，而被選中入局的女性「標準」也曝光了。

北韓自12月起全面加強「革命傳統教育」，大力宣傳所謂的「白頭山精神」。當地媒體也大篇幅報導部隊不畏嚴冬，在白頭山地區受訓。但所謂的精神訓練，背後卻隱藏黑暗面；據南韓獨立媒體《沙時報》報導，高官們每次到白頭山視察時，往往都會召集女性陪酒、放縱狂歡。而這個被外界稱為「革命聖地」之地，其實早已淪為北韓權貴享樂、虛偽行徑的巢穴。

另據《海峽時報》報導，曾任北韓司法系統和偵察管理局負責人的脫北前官員說法，高官們每次來到白頭山，幾乎每晚都會發生各種事件和醜聞，且多年來，這些被高官們選中、邀來尋歡作樂的女子，向來都以「美貌」為唯一標準。已脫北的前官員還證實，所謂的偵查行軍的畫面全是擺拍，「營地晚上經常變聲色場所」。

報導還指出，這些醜聞無疑違背金正恩所追求「革命精神」，但通常情況下，負責監督此類違法行為的上級單位，都選擇淡化或掩蓋腐敗事件，多數調查最終只留下一份報告便草草結案。僅有少數報告傳到金正恩耳中，導致當事人被處死。

實際上，北韓「歡樂組」最早源於金正恩之父金正日時期，金正日當時以讓其父親、也就是金正恩的爺爺金日成「增壽」為由，成立「第5課」。金正日被指選妃時專挑女學生，不僅要求長相出眾，甚至還要被送去醫院檢驗是否為處女。更傳出，曾圈出50位頂級美女候選人並將她們的全身照、正面照集結成冊，供金正日挑選。





此外，北韓現任領導人金正恩也被爆擁有地下後宮，且要「歡樂組」還須層層把關。《自由亞洲電台》曾報導指出，要成為金正恩「歡樂組」的一員，外貌上必須滿足「皮膚白」、「大眼」、「臉部修長」三大條件，而「未滿20歲」和「未婚」則是另外兩大條件。此外，落選者即便沒被選中，最終也有機會被派給黨內大佬當情婦。

