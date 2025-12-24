北韓「三池淵」5豪華飯店落成 金正恩查客房親試床鋪

北韓領導人金正恩與女兒金主愛出席三池淵豪華飯店開幕典禮 （圖／達志影像路透社）

北韓領導人金正恩近期頻繁出席各項視察活動，其中最受矚目的是攜帶愛女金主愛一同參加三池淵5家豪華飯店的開幕典禮。這座位於北韓與大陸邊界的城市，正被積極打造成北韓代表性的旅遊勝地。除了飯店視察外，金正恩還參與了新浦市工廠竣工儀式，並對醫療衛生革命表達重視，甚至在一間醫院竣工儀式中停留長達9小時，展現其對各項建設的高度關注。

金正恩與女兒金主愛在磅礡配樂的襯托下，搭乘火車抵達位於北韓與大陸邊界的三池淵，共同出席當地5家豪華飯店的開幕典禮。朝中社主播李春姬表示，這個地區能夠充分體驗和融入各種文化，擁有齊全的住宿和服務設施，不僅能滿足客人多樣化的需求，還能自成一體。

父女倆在視察過程中，一一檢查飯店客房設施，金正恩還親自用雙手按壓床墊，測試其彈性。隨後，他們前往另一間飯店，仔細視察餐廳和室內外溫泉設施，金正恩還伸手試了試水溫。這些舉動顯示出北韓當局正積極將三池淵打造成該國的代表性旅遊勝地。

韓聯社報導，金正恩還視察並鼓勵了依照當地發展政策新建工廠的完工儀式。近期，他的視察行程相當緊湊，不僅帶著妻女出席新浦市工廠竣工儀式，還檢查了加工產品的基礎建設。

在醫療衛生方面，金正恩強調醫療衛生革命的根本問題在於人才，並指出採取措施培養醫療衛生領域專家的重要性。根據南韓媒體披露，金正恩上週視察一間醫院竣工儀式時，罕見地停留了將近一整天，從上午9點抵達直到傍晚6點才離開，這樣的鐵人行程讓許多官員不得不陪站整整9小時。

