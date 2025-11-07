北韓「又」導彈！飛行700公里 疑似KN-23或火星-11戊

北韓7日再射型號不明彈道飛彈。圖為北韓官媒釋出10月22日試射的「高超音速飛行體」。 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 北韓在當地時間今天（7日）下午12時35分（台北時間11時35分）許，自北部平安北道大館郡向東部海域發射一枚型號不明彈道飛彈，飛行約700公里，韓軍初步研判為有北韓版「伊斯坎德爾（Iskander）」之稱的「KN-23」短程彈道飛彈，但不排除搭載高超音速滑行飛行器（HGV）彈頭的「火星-11戊」超高音速飛彈，韓美情報當局正精密分析飛彈參數。

韓國聯合參謀本部表示，飛彈朝咸鏡北道吉州郡近海一座無人島方向飛行，末段疑似二次爬升。韓美日三方即時共享情報，軍方強調已提前掌握動向並全程追蹤，基於堅實韓美聯防態勢，維持足以遏止挑釁的應對能力。

北韓曾於10月22日試射2枚短程彈道飛彈，韓軍研判為KN-23改良型，具備機動再入載具（MaRV）特性，飛行軌跡呈不規則彈道，具備末端規避能力。今天的發射距上一次彈道飛彈挑釁僅16天，為北韓今年第6次射彈，是李在明政府上任後第二次。

地緣政治專家分析，北韓射彈目的可能是要抗議美國近期對北韓的制裁，包括財政部4日制裁8名涉朝洗錢人士及2家實體，國務院擬向聯合國安理會制裁7艘涉嫌對華出口北韓煤炭與鐵礦船隻；北韓外務省副相金恩哲6日已發出強烈譴責。

不過，軍事專家認為，試射飛彈射程約700公里，鎖定目標恐為美國核動力航空母艦「華盛頓號（USS George Washington，CVN-73）」5日停靠釜山基地；以及剛結束的「自由旗幟」（Freedom Flag）韓美空軍大規模聯合空中演習。

