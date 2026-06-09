北韓一年GDP這樣賺！賣士兵命與軍火暴賺140億美元 一般百姓卻依舊赤貧
[Newtalk新聞]
俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭，意外成為北韓領導人金正恩的超級金礦。根據獨立媒體《Nexta TV》報導，南韓情報機構評估，北韓透過支持俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，已從中獲取高達 140 億美元的驚人收益。情報機構指出，平壤當局主要透過大規模的軍火供應與直接派遣軍隊至俄羅斯前線來賺取這筆巨資，這筆款項的規模幾乎等同於北韓全國一整年的國內生產毛額（GDP）。
這場軍事交易並非全然以現金結算。 《Nexta TV》報導指出，北韓與俄羅斯之間的交易，有很大一部分是透過高階技術與軍事設備進行實體交換。藉由與俄羅斯及中國的緊密軍事與經濟合作，北韓成功突破了國際社會長年以來的嚴厲制裁，重新獲得了獲取先進技術、國際貿易機會與新市場的關鍵管道。
針對北韓國內的經濟變化，《華爾街日報》的分析指出，北韓實質上已經走出了全球疫情期間的經濟危機歲月，並開始展現出罕見的經濟成長跡象。目前，首都平壤市區正大興土木，進行各項大規模的基礎建設計畫，甚至開始導入全新的服務業型態與數位系統。然而，這場由士兵鮮血與軍火換來的「經濟紅利」，卻幾乎沒有改善底層人民的真實生活。一般北韓民眾依然如過去般生活在極度貧困之中，且基本人權持續遭到嚴重剝奪，顯示所有的戰爭收益最終皆流入了平壤特權階級的口袋。
在戰場前線的實際動態方面，北韓的軍事介入正日益加深。軍事分析帳號 @WarMonitor3 釋出最新情報指出，在過去幾天內，俄羅斯空軍已大幅增加了將北韓士兵與軍事裝備運送至烏克蘭前線的航班架次。這顯示在烏克蘭軍隊的頑強抵抗下，俄軍正面臨嚴重的人力與物資耗損，急需仰賴平壤的生力軍來填補戰線缺口，並維持其在烏東地區的攻勢動能。
與此同時，由於烏克蘭近期針對俄羅斯本土的深層無人機打擊日益猛烈，俄軍的後方防禦也亮起紅燈。 @WarMonitor3 進一步披露，俄羅斯軍方已啟動了一場大規模的緊急空運行動，將大量防空飛彈系統火速運往總統普丁的故鄉聖彼得堡。此舉旨在應對烏軍無人機對該地區軍工廠與油庫等戰略設施日益增加的精準空襲威脅。這種「前線靠北韓補血、後方急調防空飛彈」的窘境，突顯了俄羅斯在長期消耗戰下的戰略困境，也讓金正恩得以藉機透過軍事輸血，持續從莫斯科手中榨取龐大的經濟與軍事技術利益。
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