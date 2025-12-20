北韓11月越軍事分界線十多次「南下埋雷」 南韓軍方鳴槍示警

南韓聯合參謀本部的統計資料指出，北韓軍人11月有10多次越過軍事分界線（MDL）南下，並在軍事分界線以南地區埋設地雷。

南韓當局指，北韓軍人11月多次越過軍事分界線。（示意圖／Pixabay）

《韓聯社》報導，南韓軍方19日向國會國防委員會議員提交的資料顯示，北韓軍方自今年3月以來已16次侵犯軍事分界線。這些越界行為集中於11月，從11月4日至23日幾乎「每2天就發生一次」，主要越界地點在江原道高城、京畿道漣川和江原道華川等。

韓聯參公報室室長李誠俊在例行記者會上指出，越界事件頻發是因為北韓軍方自11月起在江原道高城一帶進行除草，且該區域的軍事分界線基線向北突出。軍方通過廣播警告和鳴槍示警，讓北韓軍人退回至分界線以北的區域。

據稱，南韓軍方多次捕捉到北韓軍人越過軍事分界線進行埋雷，但尚不清楚這是否為「故意行為」。北韓的平壤當局2023年底將南北韓關係定義為「敵對兩國」後，便在非軍事區（DMZ）內的軍事分界線以北埋雷並設置鐵欄杆。軍方據此推測，北韓此舉可能是因其未分清界線造成的。

由於南北韓軍事分界線的界標在1973年後大量遺失，導致雙方難以釐清部分地區的分界線位置。南韓國防部曾於11月17日向平壤提議舉行會談，以商討分界線基線問題，但未收到平壤的回應。

