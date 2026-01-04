北韓2026首度射彈！ 官媒：評估戰爭嚇阻的軍事能力

北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

南韓聯合參謀本部昨（4）日上午宣布，北韓向東海海域發射多枚彈道飛彈。此次行動正值南韓總統李在明訪問中國之際，與中國國家主席習近平就「韓半島非核化」等議題舉行高峰會。對此，北韓官媒《中央通信社》今（5）日報導指出，北韓試射極音速飛彈，以針對戰爭嚇阻方面的軍事作戰能力進行評估。

南韓聯合參謀本部表示，飛彈於4日上午7時50分左右自平壤近郊朝東北方向發射，飛行約900公里，最終落入日本與俄羅斯之間的東海海域。日本防衛省則表示，疑似北韓發射的彈道飛彈數量為2枚。

這是北韓2026年首次發射彈道飛彈，也是自2025年11月7日以來，約相隔2個月的第3次飛彈試射在；李在明政府任內，這也是第3次北韓彈道飛彈發射。發射時間與李在明抵達中國展開國是訪問時間吻合，被外界視為北韓藉此刷存在感，也可能對即將舉行的韓中領袖會談發出政治訊號。

而《路透社》引述北韓官媒《中央通信社》報導指出，北韓4日試射了極音速飛彈，以評估其在戰爭嚇阻方面的軍事作戰能力。

北韓領導人金正恩親自督導這次的飛彈試射，並表示鑒於「近期地緣政治危機和各種國際局勢，維持或擴大強大可靠的核威懾力量，是一項非常重要的戰略。」根據報導，這些飛彈成功擊中約1000公里外、位在北韓以東海域的目標。

南韓軍方4日表示，北韓於南韓總統李在明展開對中國國是訪問期間，朝東部海域發射彈道飛彈。在飛彈發射之前，北韓於4日發聲明譴責美國對委內瑞拉進行空襲、侵犯該國主權。

