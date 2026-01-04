北韓2026首度挑釁！彈道飛彈射向東海 日韓當局高度關注

北韓於今（4日）上午從首都平壤附近向東海方向發射數枚可能為彈道飛彈的物體。（資料照，路透社）

北韓今（4日）上午從首都平壤附近向東海方向發射數枚可能為彈道飛彈的物體，引發日本、南韓官方高度戒備。日本防衛省初步研判，北韓至少發射兩枚飛彈，其飛行軌跡疑似不規則，現已落入日本專屬經濟區（EEZ）外側。對此，日本防衛大臣小泉進次郎表達強烈譴責，並已透過北京大使館提出嚴正抗議；目前防衛省與海上保安廳也已啟動應變機制，嚴密追蹤後續動態。

綜合《日本放送協會》（NHK）、《讀賣新聞》報導，小泉進次郎於今（4日）上午10時召開臨時記者會說明，北韓在早上7時至8時之間，至少發射兩枚彈道飛彈，研判均落在日本專屬經濟區（EEZ）外側，「第一枚約在7時54分左右發射，最高高度約50公里，飛行距離約900公里；第二枚飛彈於8時5分左右發射，最高高度同樣約50公里，飛行距離約950公里。」

針對北韓此次發射，小泉進次郎表達強烈譴責，並已透過北京大使館向北韓提出嚴正抗議。他指出，這兩枚飛彈的飛行軌道疑似不規則，目前相關單位正深入分析。另外，為確保安全，海上保安廳已向行經附近海域的船舶發布警告，提醒船隻須密切留意，所幸目前尚未傳出船隻受損消息；日本防衛省則強調，將持續蒐集情報並維持高度警戒。

日本首相高市早苗接獲消息後，隨即下達指示，全力進行資訊蒐集與分析，迅速且確實提供資訊給日本民眾，以及徹底確保飛機與船舶等安全，還有為不測的事態做好萬全準備。

值得注意的是，南韓總統李在明今（4日）啟程訪中，預計5日與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，針對「朝鮮半島非核化」議題進行磋商。外界普遍分析，北韓選在此時發射飛彈，旨在針對韓中高峰會進行武力威嚇。目前南韓與日本相關部門仍持續進行監控與情報分析，針對飛彈性質、落點及潛在影響進行確認，後續發展仍待官方公布。





