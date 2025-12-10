北韓22歲男聽K-POP 遭6狙擊手連轟...脫北者目睹恐怖過程

一名脫北者向媒體透露北韓「公開處決」場景。（示意圖／PhotoAC）





一名脫北者35歲金日赫（Kim Il-hyuk）向媒體透露，自2020年以來，北韓公開處決的數量顯著增加，並且永遠無法忘記親眼目睹的「公開處決」場景。

根據《 デイリー新潮 》報導，金日赫在2013年5月叛逃北韓之前，經常目睹公開處決，他指出「有些人甚至被高射砲炸得粉身碎骨，即使沒有被炸成碎片，處決過程也極慘烈，砲彈把人射到頭頸與身體分離。」

金日赫2022年回想道，「一輛廣播車開進了鎮子，喇叭說要公開處決兩名罪犯」，一個22歲犯人聽過70首韓國歌曲和看過3部韓劇，並將作品散播給他人；另一名33歲，則是因9年前的謀殺案遭逮捕。隨後，6名狙擊手分成3人一組排成一列，在距離罪犯約15公尺的刑場內，「每個人都開了大約5槍，瞄準罪犯的胸部，我聽到持續不斷的『噠噠噠噠噠』聲，大多數人都不敢看，都低著頭，當時我恐懼感襲來，心想『這事我可能發生在哪天……』。」

金日赫揭露北韓當局為阻止外國文化流入，頒布《反動意識形態與文化排斥法》大幅加重刑罰，民眾傳播韓國電視劇可能被判處死刑，新成立的審查機構正嚴密監控民眾是否收看固定頻率的電視或攜帶外國影視內容，為了徹底執行禁令，北韓的審查檢查頻率和力道也隨之暴增。

金日赫指出，過去每戶人家1年只接受2次檢查，可疑房屋則是每月2次入戶搜查，而入屋搜查是「從衣櫃到其他所有東西都會被翻個底朝天」。甚至路人也會被突擊檢查，但當局再怎麼鐵腕鎮壓，幾乎每個20、30歲的朝鮮人都接觸過南韓文化，金日赫也坦承，「我從小就喜歡少女時代等團體的音樂」。

