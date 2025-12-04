北韓Su-25掛載神秘新彈！外型激似「金牛座」疑獲俄羅斯技術加持

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓空軍雖然機隊老舊，但近期似乎獲得了令外界警惕的新戰力。北韓官媒《朝中社》(KCNA)發布金正恩視察空軍的照片中，被發現一架蘇聯時期的Su-25 攻擊機翼下，掛載了一枚外型方正的神祕飛彈。軍事專家分析，這款武器在外觀上極度神似德國與瑞典研發的「金牛座」(Taurus)巡弋飛彈，若具備實戰能力，將大幅延伸北韓空軍的打擊範圍。

據《商業內幕》(Business Insider)報導，這些照片是金正恩出席北韓空軍建軍80週年慶祝活動時所攝。畫面顯示，這枚飛彈採用具備匿蹤特徵的矩形彈體設計，彈鼻處設有類似光學感測器的圓形窗口。

廣告 廣告

分析指出，其外型特徵與西方先進巡弋飛彈高度雷同，包括英法的「暴風影」(Storm Shadow)、美國Anduril公司的「梭魚」(Barracuda)，特別是南韓空軍現役的「金牛座」KEPD-350飛彈。這種設計通常意味著飛彈配備渦輪噴射引擎，具備長程飛行能力，並能攜帶大型彈頭打擊堅固目標。

這款新武器若投入服役，將徹底改變北韓老舊戰機的戰術價值。Su-25原本設計用於低空、近距離支援地面部隊，需冒險進入敵方防空火網。若整合了長程巡弋飛彈，Su-25將具備「防區外打擊」(stand-off)能力，能在美國與南韓防空系統的射程外發動攻擊，威脅南韓關鍵設施。

值得注意的是，南韓空軍F-15K戰機配備的「金牛座」飛彈射程約500公里，專門用於精準打擊北韓的地下碉堡與指揮中心。北韓此次展示類似武器，較勁意味濃厚。

外界普遍懷疑這款飛彈的技術來源。報導指出，隨著俄羅斯與北韓軍事合作日益緊密，這枚飛彈在外型上也與俄製Kh-59 Mk2巡弋飛彈有相似之處。西方情報機構多次警告，莫斯科可能向平壤提供先進軍事技術，以換取北韓派兵或提供彈藥支援烏克蘭戰場。

這場活動中，金正恩的女兒金主愛(Kim Ju Ae，譯音)也陪同出席。現場除了Su-25，還展示了MiG-29戰機與各式無人機。針對北韓展示的新武器，負責研發「金牛座」的瑞典紳寶集團(Saab)拒絕評論外國軍事能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

菲第2艘「馬爾瓦級」巡防艦服役 我輕巡可能改2027年交軍

F-16V軍購終於有進度 空軍參謀長李慶然曝本月將進行飛測

談判破局？普廷嗆「隨時準備與歐洲開戰」川普女婿親赴莫斯科無功而返

問鼎世界最大！ 日海上保安廳26億預算建3萬噸巨獸巡邏艦

