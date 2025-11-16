北馬其頓夜店大火63死 數千人聚集首都要求正義

（中央社北馬其頓首都史高比耶15日綜合外電報導）北馬其頓3月發生一起63人死亡的夜店大火，數千人今天聚集首都史高比耶（Skopje）聲援罹難者家屬，呼籲即將進行的法庭審判能夠伸張正義。

綜合路透社與法新社報導，這場大火發生在今年3月16日，地點是史高比耶以東80公里，人口約2.5萬的科查尼（Kocani）。當時夜店正舉行嘻哈音樂會，結果火災引發觀眾踩踏，造成數十人死亡，近200人受傷，其中大部分傷者年齡在16至26歲之間。

當局認為起火原因是施放煙火所產生的火花，當時數十人爭相從這家無證照場所唯一的出口逃生。

罹難者家屬及支持者手持照片，身著黑衣，要求為罹難者伸張正義。他們高喊「為科查尼事件伸張正義」。其它橫幅上寫著「體制殺人」與「還要有多少孩子死去，你們才能醒悟」等字樣。

示威者由罹難者家屬帶領至議會大廈，他們舉著巨大橫幅，上面印有罹難者照片，並寫著「63道陰影將永遠伴隨你們」。

抗議者之一的埃夫提莫夫（Bojan Eftimov）表示，希望最終能在這個國家進行一場公正審判，讓所有該負責的人都能受到應有懲罰。

北馬其頓當局已對37人提起「煽動嚴重危害公共安全行為」相關指控。在即將開庭的案件中，共有34人和3家公司遭訴，其中包括1名政府部長、2名前部長、夜店老闆、建築檢查員以及科查尼的3名前市長。

首次庭審預計於19日開始。

罹難歌手的妻子喬爾傑斯卡（Natalija Gjorgjieska）表示，「調查並不完整，留下許多懸而未決的問題。我們這些家屬一直懷疑真相被掩蓋」。

喬爾傑斯卡表示，家屬要求成立一個特別調查委員會來調查這場不幸災難。（編譯：屈享平）1141116