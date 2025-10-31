北馬暴雨淹大水 藍天白雲勘災馳援
劇烈的暴雨，重創馬來西亞半島北部。幾個州屬包括霹靂、吉打、檳城，有超過5800人被迫撤離家園，將近三千人被安置在疏散中心。在災情最嚴重的檳城北海，慈濟志工已啟動勘災，前往打昔汝莪了解受災民眾的需求。雖然部分居民已返家，志工仍逐一走訪受災區域，送上關懷，祝福大家都能重拾平安與正常的生活。
從受災民眾的手機畫面中，可以看出連續多日暴雨，在馬來西亞半島北部多個州造成嚴重災情。包括霹靂、吉打、檳城，有超過5800人被迫撤離家園。其中霹靂州有2850人被安置在疏散中心。
受災戶 莎莉扎：「以前也遇過淹水 但沒遇過，這麼嚴重的 這裡是低窪地區，大雨後全都淹水，前方這裡更低窪 水位淹到腰部。」
部分地區的水位，在大雨過後幾天開始消退，居民也陸續返家，但因幾處的蓄水池與河流的水位，還是達到了警戒線，因此地方政府呼籲居民隨時要有撤離家園的準備。
慈濟志工在雨勢趨緩後，啟動勘災和緊急發放，同時也為當地宗教小學清掃校園。
「這洪水沖下來，看 許多車撞(在一起)。」
居民驚呼的場景則是在檳城，暴雨讓浮羅山背發生土石流，多棵大樹隨山泥傾瀉而下，差點砸中行駛中的車輛，所幸沒有造成任何傷亡。
根據檳城社會福利局官網數據顯示，北海災情最嚴重，然而這幾天災況已略有緩解。
檳城慈濟志工同步啟動勘災，前往打昔汝莪進行關懷。原本志工想先到疏散中心了解情況，但居民已陸續返家，因此志工臨時接了變化球，直接到災區做家戶訪查。
慈濟志工 黃木基：「有受水災的 應該是在60戶左右，居民他們的屋子會比較嚴重的，他們還沒有 從收容中心回來，所以他們是等著輪流，用這些的物資 如果這些物資，是足夠給他們用的話，他們會輪著用 然後用完了，他們會歸還給慈濟。」
志工勘災當日，天空已出現太陽，眾人只期盼洪水盡快退去，居民能重返家園打掃整理、恢復昔日正常生活。
