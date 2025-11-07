北高市長選戰 黃暐瀚大膽預測：綠營這2人出線機會大

外傳一份民進黨高雄市長選戰內參民調，顯示在與藍委柯志恩對比的部分，綠委賴瑞隆以44.5%的支持度，領先柯志恩的36%；綠委林岱樺則以39.8%領先柯志恩的35.1%；綠委許智傑以40.4%領先柯志恩的37%；綠委邱議瑩以37.4%的支持度，落後柯志恩的40.5%。至於北市之戰，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農已確定參選台北市長，完成黨內登記。媒體人黃暐瀚認為，明年民進黨高雄市可能提名賴瑞隆，因他可以贏柯志恩更多，所以更保險。至於台北市，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農出線機會蠻高的。

針對該份曝光的民進黨高市選戰內參民調，黃暐瀚6日在《鄉民大學問》節目中表示，邱議瑩對柯志恩是輸的，邱議瑩卻發新聞稿稱，這個民調不對，她自己做的民調，是贏柯志恩的。而林岱樺的民調，跟柯志恩的差距是4個百分點，賴瑞隆則是8個百分點。

黃暐瀚接著表示，如果最後民調真的是這樣，明年民進黨高雄市可能就是提名賴瑞隆，因為他可以贏柯志恩更多，所以更保險。所以並不是看他們互比，互比如果是第二名，對比可以贏最多，最後經過考量的話，通常對比占比會比較高，因為能夠贏柯志恩。

黃暐瀚指出，民進黨有42.5%條款，就是每一次選舉選完後，如果得票率42.5%以上，要初選；如果42.5%以下，表示是艱困選區。例如台北市，前衛福部長陳時中都未達此項比例，所以在下一次選舉，會被視為艱困選區，就直接派人出戰。以此來判斷，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農出線機會蠻高的，因為只有他繳意願書，只要他的民調沒有太差，很可能就是吳怡農。

該份內參民調調查時間為10月27日與30日，以年滿20歲、戶籍於高雄民眾，有效樣本1087 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

