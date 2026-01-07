北高捷運RK1聯開地標動土！2030年完工 達麗估總銷53億、房價坐3望4

記者陳韋帆／高雄報導

高雄捷運RK1岡山車站（西基地）聯開案今日正式動土，全案案預計2030年6月完工，謝志長指出，RK1站具「到站即到家」的捷運共構優勢，且位處北高雄科技廊帶的核心樞紐，未來房價初步預估介於36萬至38萬元，更有機會衝刺4字頭。（圖／記者陳韋帆攝影）

高雄捷運RK1岡山車站（西基地）聯開案今（7）日正式動土，由達麗建設預計投入27億元，打造總樓地板面積近1.3萬坪的住商複合地標。該案預計2030年6月完工，其中住宅規劃360戶，總銷估計達53億元。達麗建設董事長謝志長強調，RK1站具備「到站即到家」的捷運共構優勢，且位處北高雄科技廊帶的核心樞紐，未來房價初步預估介於36萬至38萬元，更有機會衝刺4字頭。

據高雄捷運局，RK1岡山站自2024年6月通車後，日均運量已從3,100人次成長至2025年的3,800人次，增幅高達22.5%。高雄捷運RK1岡山車站（西基地）聯開案基地面積約3,498平方公尺，規劃興建地下4層、地上23層大樓，並與RK1站西出口共構。此外，為強化生活機能，一樓將設置商業店鋪、街角廣場及公共托嬰中心，成為連結路科、本洲、橋科及楠梓等科技廊帶的重要生活節點。

林欽榮指出，RK1西基地原本是果菜市場，聯開案啟動後，未來達麗將打造岡山地標建築。（圖／記者陳韋帆攝影）

林欽榮：RK1西基地從果菜市場變身 打造岡山地標建築

高雄副市長林欽榮表示，RK1西基地原為腹地有限的果菜市場，2020年完成搬遷後，市府將土地分區變更為捷運開發區以強化商業機能。達麗建設經公開評選為最優投資人，未來此案將成為岡山的門戶地標，協助推動北高雄產業發展與居住環境的升級。

謝志長指出，岡山是其童年成長之地，從早期青埔站的住宅大樓到南岡山站的「樂購商場」，達麗與高雄捷運的緣分越結越深。他提到，2024年RK1通車後便隨即簽約，為追求更佳的建築品質，達麗主動與市府爭取拉高建築限高，並針對鬆軟土質投入大量資金進行改良。由於聯開案需將現有出入口拆除重建，正式開工預計落在1年後。

謝志長指出，RK1案不僅是住宅開發，更是落實TOD（大眾運輸導向開發）理念，將商業、休閒與公共托育結合。（圖／記者陳韋帆攝影）

RK1岡山車站聯開案2027年開賣 預計開價坐三望四

達麗建設發言人廖政雄分析，RK1聯開案周邊房市表現穩健，距離西基地僅100公尺的「達麗雙子星」，2025年下半年封盤時實登均價已達每坪38萬元；相較之下，附近約600公尺處的地上權案「一功青」，實登成交價則落在每坪26至32萬元。

他進一步說明，RK1捷運聯開案西基地預定2027年第一季進場預售。受惠於捷運岡山路竹延伸線持續興建與科學園區人口移入红利，該案每坪定價初步鎖定36萬至38萬元，並視當時市場熱度挑戰4字頭行情。

最後，謝志長總結，RK1案不僅是住宅開發，更是落實TOD（大眾運輸導向開發）理念，將商業、休閒與公共托育結合。隨著北高雄科技廊帶成型，捷運共構宅的稀缺性與便利性，將成為支撐房價與市場韌性的核心優勢，為2026年後的北高雄房市注入強心針。

