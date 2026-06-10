北高桃市長分享智慧城市治理 用數位孿生及AI代理人改善民眾生活

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桃園市長張善政(左起)、台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁出席2026國鼎智慧城市論壇，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元(右1)送3位市長1號球桿，希望能一桿進洞打造更燦爛的智慧型城市。(記者張嘉明攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁3人今天(10日)出席「2026國鼎智慧城市論壇」，分享AI浪潮下台灣智慧城市發展成果，台北市開發AI代理人工具提升公務效能；高雄市「智慧高雄燈塔」計畫建構主權AI來解決城市痛點；桃園市則用AI科技疏導交通、抓噪音污染等；都實際改善民眾生活。

李國鼎科技發展基金會與善科教育基金會今天合辦智慧城市論壇，李國鼎基金會董事長王伯元說，智慧城市核心是提供居民更舒服、安全、方便的生活環境，要從交通、醫療、治安、能源、教育到高齡照護與環境永續著手；他也提及，基金會創辦人李國鼎當年透過高爾夫球聯誼，向各界募資助台積電創立，今日將球桿贈給北高桃3名市長，盼一桿進洞打出智慧城市的璀璨未來。

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桃園市長張善政也是善科教育董事長，他說，智慧城市沒有止境，已成市政顯學，過去參與過國際智慧城市展，今日論壇也有3座城市分享技術，希望大家截長補短、互通有無，未來各縣市也可成立聯盟、每年交流，把智慧城市推得更遠。

台北市長蔣萬安指出，要讓AI變成都市的DNA，前年已制定北市府的人工智慧(AI)作業指引，規範並鼓勵同仁導入AI，也避免踩到法律紅線，透過5年10億元的競爭型經費鼓勵AI創新應用，也提到輝達進駐北市設子公司，會努力讓台北成為AI發展的最強心臟。

高雄市長陳其邁說，高雄推動「智慧高雄燈塔計畫」，3年前整合各局處資料並建立數位孿生，以解決城市痛點；BLACKPINK演唱會，用數據分析觀眾7成是女性故調整廁所數量，也用AI處理交通、治安等問題；已透過輝達建立高雄市主權AI，來解決城市痛點。

台北北資訊局長趙式隆分享，台北市建立AI代理人工具CiviClaw，助公務員一臂之力，可執行任務，如用AI生成市府新聞，並用市長聲音翻譯成英日語，但罰鍰或補助則保留人類最終決策權。

高雄市資訊處長劉俊傑說明，透過燈塔計畫，整合監視器串流，並用AI學習辨識各種事件，如車禍、倒樹、土石流等，如公車就能回傳道路坑洞情況，數位孿生則可模擬災害或道路交通疏導，AI也串連各局處達資訊共享與多重應用。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委廖修武則說，開發視覺辨識演算法，讓監視器抓亂丟垃圾、違法改管噪音等；也在大竹、內壢交流道導入多路段智慧號誌，調整紅綠燈秒數，降低19％停等與減少5％交通時間，也提供救護車優先路權搶救人命。

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