北高行再判應收歸國有 中投與欣裕台：針對率斷判決將提上訴

黨產會9年前認定中投資、欣裕台為國民黨附隨組織，要求收歸國有，中投、欣裕台興訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審昨再判決兩家公司敗訴。中投及欣裕台今批，北高行明顯率斷判決，將提上訴。

中投與欣裕台表示，黨產會僅以臆測國民黨投資設立該兩公司時之「第一桶金」2億元為不當財產，即違法強行處分兩公司上百億元資本額之全部股權收歸國有，使兩家公司原正常經營，即受禁止處分財產等法律效果所拘束。

中投及欣裕台引述，111年度上字第4號及第6號判決認定「黨產會以行政處分強令股東國民黨移轉該兩公司股權為國有，經營權必然受限，對該兩公司之營業自由難謂無影響」，發回台北高等行政法院更審。

台北高等行政法院更審期間，中投及欣裕台極力主張聲請調查證據，具體陳明該兩公司歷年來資本之增加，絕非僅憑第一桶金兩億元，絕大多數資本之充實累積，係來自舉債、現金增資或經營盈餘，再辦理轉增資擴充資本成果。

中投及欣裕台不解，為何台北高等行政法院於本次更審未予正視相關事實？連最高行政法院111年度上字第4號及第6號判決，也全未加審理，明顯與發回更審旨意相違，以偏概全，難免不被認為僅係意識形態判決，顯失公允。

