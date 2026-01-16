北高行認證戶政資料已外流 時代力量籲內政部誠實面對別為難換證者

近期台北高等行政法院判決揭露內政部戶政系統已遭外流，圖為內政部長劉世芳（前排左5）率主管群向全民報告內政部業務情形。（圖／CTWANT攝影組）

時代力量今（16）日表示，個資洩漏問題猖獗之下，戶政事務所拒絕民眾換發身分證的處分已被台北高等行政法院「打臉」，主管機關內政部卻仍粉飾太平、推卸責任，簡直放任詐騙集團持續利用個資犯罪，非常要命。

時代力量認為內政部必須誠實面對個資外洩問題，並儘速通知權益受損之當事人。（圖／CTWANT攝影組）

3年前一名北市文山區何姓男子前往戶政事務所申請換發身分證，要求不要在身分證上寫清父母姓名、配偶姓名、出生地、役別及照片等個人資訊，直斥這樣的揭露已經違反「資訊隱私權」，戶政事務所拒絕後，陳男進一步提起行政訴訟救濟，後頭由台北高等行政法院審理，如今合議庭判決何男「部分勝訴」，文山戶政事務所應依判決法律見解做成處分。

台北高等行政法院合議庭近期判決北市文山區戶政事務所必須接受一名申請換發身分證字號者之換發請求。圖非當事人。（示意圖／黃耀徵攝）

細看判決，北高行首先指出，內政部函釋關於人民申請變更登記重新配發身分證字號規定，其實像身分證字號尾數為「4」、編號含3個「4」以上、或是像編號有2266等都可以申請變更。北高行也說，既然戶政事務所對於「特殊情事」的適用範圍廣泛，包括算命師說法、神明意旨、宗教因素、道教文化、外流想防止他人冒用等都能成為「改號」理由，還有民眾曾因「曾發生車禍，對方車牌號碼與國民身分證統一編號相同，對於該號碼有恐懼感」等事由為說帖，都可以順利改號，可見身分證字號改號要件，並不以發生客觀可衡量的「實害」為必要。

北高行強調，隱私權來自於人性尊嚴，目的在維護個人主體性與完整人格發展，當然也保障人民自主決定是否揭露個資，還有在何時、何地向何人以什麼範圍尺度揭露的決定權，而國家即使是正當取得的個人資料，也應確保正當使用及維護資訊安全。

北高行繼續指出，若不幸發生洩漏個資事件時，公務機關應以適當方式迅速通知當事人，讓當事人有機會自行評估並關切可能的權益損害，而人民一旦認為戶政事務所配賦的身分證字號發生特殊情事者，即使還沒發生客觀可衡量的「實害」，也可依身分證管理相關規定，向戶籍地戶政事務所申請重新配賦。

時代力量對此回顧，其實早在2022年10月立法院還有時代力量立委時期，黨團就接獲爆料者提供資料，證實網路上被販售的戶政資料根本是戶政機關外流，也持續要求內政部依《個人資料保護法》通知普羅大眾，那時內政部先是否認戶政資料外流，被打臉後又稱「反正不是內政部外流就對了」，說法顛三倒四毫不負責，那時時任時代力量立委邱顯智也透過111項預算提案監督內政部，要求依法通知資料外洩者並提出完整調查報告，那時內政部僅交付內容空洞的報告搪塞，至今從戶政資料的什麼環節外流仍是羅生門。

時代力量呼籲，戶政資料是個資的核心，現在詐騙集團猖獗，一旦掌握姓名與居住區域，即可輕易拼湊完整自然人身分資訊，如民眾有警覺想換身分證字號，到戶政還老被刁難真是要命，內政部應立即停止為難民眾依法更換身分證字號的要求，也該正視並承認個資外洩事實依法通知人民，讓民眾得以及早採取自我保護措施，不要再讓台灣人繼續在不知情中被詐騙集團宰割。

