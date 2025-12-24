北高請中央支援大型活動警力 劉世芳允諾全力協助

捷運台北車站及中山南西商圈19日發生隨機攻擊事件，造成多人傷亡。由於跨年晚會等大型活動將至，台北市政府將於本週五(26日)舉辦高強度模擬演練。內政部長劉世芳今天(24日)表示，包括台北市、高雄市都已向警政署提出警力及民力支援需求，中央會全力協助。

台北捷運隨機攻擊案震驚社會，為因應跨年晚會等大型活動將至，台北市長預計26日於北捷市府站、市府轉運站進行跨局處的高強度演練。

內政部長劉世芳今天在立法院接受媒體聯訪時表示，內政部尊重台北市的預定安排，且只要地方提出需求，中央會全力協助。她說：『(原音)如果縣市地方的警察局，他們在包括警力的支援或是其他民力支援上面需要警政署協助的話，我們會全力來協助，目前有申請的縣市就是台北市跟高雄市。』

至於「台灣全民安全指引(簡稱小橘書)」未來改版方向及印製預算等問題，劉世芳表示，明年度中央政府總預算案目前還躺在立法院，不敢確定立法院是否會讓政府於明年再印小橘書，但會極力爭取。

劉世芳並表示，目前「小橘書」已發放680萬本，發放比例高達86％，內政部也正在非六都的宮廟巡迴宣導，效果非常好。她指出，北捷隨機攻擊事件發生後，「小橘書」在都會地區的詢問度很高， 所以內政部將按照行政院國土安全辦公室的資料，把暴力襲擊、大規模恐攻案件相關指引放到「小橘書」線上版，如果預算足夠，下次印製「小橘書」時，就會把這些內容編列進去。(編輯：宋皖媛)

