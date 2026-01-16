北高警局長分由林炎田、趙瑞華接掌 139名高階警官人事異動
即時中心／顏一軒報導
由於多名三線二星以上高階警官屆齡退休。內政部警政署今（16）日發布警職重要人事異動，其中台北市警局長確定由高雄市長警察局長林炎田接任，遺缺由警政署航警局長趙瑞華陞任；另，刑事警察局長為邱紹洲、保安警察第二總隊總隊長黃家琦、陳世煌調任彰化縣警察局長，共139人，統一於1月20日辦理到任手續。
詳細異動人事如下：
1、警政署主任秘書郭士傑陞任警政署副署長
2、高雄市政府警察局局長林炎田調任臺北市政府警察局局長
3、警政署航空警察局局長趙瑞華陞任高雄市政府警察局局長
4、警政署保安警察第七總隊總隊長邱紹洲陞任警政署刑事警察局局長
5、警政署保安警察第二總隊總隊長林建宏調任警政署航空警察局局長
6、警政署警政委員黃家琦調任警政署保安警察第二總隊總隊長
7、警政署督察室主任呂新財調任警政署主任秘書
8、警政署警政委員王文澤調任警政署督察室主任
9、警政署保安警察第三總隊總隊長黃永志陞任警政署警政委員
10、彰化縣警察局局長陳明君陞任警政署警政委員
11、警政署刑事警察局副局長陳世煌調任彰化縣警察局局長
12、警政署保安警察第六總隊總隊長周煥興調任警政署保安警察第三總隊總隊長
13、臺南市政府警察局副局長陳炯旭調任警政署保安警察第六總隊總隊長
14、臺南市政府警察局副局長莊勝雄調任警政署保安警察第七總隊總隊長
15、高雄市政府警察局副局長呂世明調任新北市政府警察局副局長
16、警政署行政組組長廖材楨調任桃園市政府警察局副局長
17、高雄市政府警察局副局長林富助調任桃園市政府警察局副局長
18、臺北市政府警察局督察長王旭昌調任臺中市政府警察局副局長
19、苗栗縣警察局局長王森瑒調任臺南市政府警察局副局長
20、臺北市政府警察局主任秘書吳耀南調任臺南市政府警察局副局長
21、臺南市政府警察局主任秘書洪頂力調任臺南市政府警察局副局長
22、桃園市政府警察局主任秘書侯東輝調任高雄市政府警察局副局長
23、高雄市政府警察局督察長梁東山調任高雄市政府警察局副局長
24、臺東縣警察局局長蔡燕明調任警政署刑事警察局副局長
25、嘉義縣警察局局長李權哲調任臺北市政府警察局主任秘書
26、宜蘭縣政府警察局局長劉炯炫調任臺北市政府警察局督察長
27、新竹市警察局局長許頌嘉調任桃園市政府警察局督察長
28、連江縣警察局局長陳保安調任臺南市政府警察局主任秘書
29、澎湖縣政府警察局局長林温柔調任臺南市政府警察局督察長
30、花蓮縣警察局局長陳百祿調任高雄市政府警察局督察長
31、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏陞任警政署刑事警察局主任秘書
32、臺南市政府警察局督察長李名昌調任警政署刑事警察局督察長
33、警政署保防組組長陳源輝調任新竹市警察局局長
34、警政署公共關係室主任陳金城調任宜蘭縣政府警察局局長
35、桃園市政府警察局督察長李忠萍調任苗栗縣警察局局長
36、警政署保安警察第二總隊副總隊長古瑞麟調任嘉義縣警察局局長
37、警政署保安組組長范織坤調任花蓮縣警察局局長
38、警政署刑事警察局主任秘書林宏昇調任臺東縣警察局局長
39、警政署資訊室主任林樹國調任澎湖縣政府警察局局長
40、警政署後勤組組長孫成儒調任連江縣警察局局長
41、警政署國道公路警察局主任秘書王世芳調任警政署國道公路警察局副局長
42、警政署臺中港務警察總隊總隊長許明耀調任警政署保安警察第二總隊副總隊長
43、警政署高雄港務警察總隊總隊長朱信憲調任警政署行政組組長
44、警政署保安組副組長王炳睿調任警政署保安組組長
45、警政署保安警察第六總隊副總隊長林詮峰調任警政署後勤組組長
46、警政署保安警察第四總隊副總隊長林沐弘調任警政署保防組組長
47、警政署專門委員蔡鴻文調任警政署公共關係室主任
48、警政署保安警察第七總隊督察長張國哲調任警政署資訊室主任
49、警政署警察廣播電臺臺長游永中調任警政署臺中港務警察總隊總隊長
50、警政署鐵路警察局副局長廖國政調任警政署高雄港務警察總隊總隊長
51、警政署保安警察第一總隊副總隊長斯儀仙調任警政署警察廣播電臺臺長
52、警政署鐵路警察局主任秘書高鎮文調任警政署鐵路警察局副局長
53、警政署保安警察第三總隊主任秘書張啟祥調任警政署保安警察第一總隊副總隊長
54、警政署保安警察第四總隊主任秘書陳家銘調任警政署保安警察第四總隊副總隊長
55、警政署保安警察第六總隊主任秘書姜祖培調任警政署保安警察第六總隊副總隊長
56、桃園市政府警察局警政監蔡啟仁調任警政署國道公路警察局主任秘書
57、警政署警監督察陳松寅調任警政署鐵路警察局主任秘書
58、臺北市政府警察局警政監涂國卿調任警政署保安警察第二總隊主任秘書
59、警政署警監督察吳銘淵調任警政署保安警察第三總隊主任秘書
60、臺中市政府警察局警政監李建興調任警政署保安警察第四總隊主任秘書
61、臺南市政府警察局警政監葉錫山調任警政署保安警察第五總隊主任秘書
62、警政署防治組副組長黃南山調任警政署保安警察第六總隊主任秘書
63、臺北市政府警察局警政監吳燕山調任警政署保安警察第七總隊督察長
64、臺北市政府警察局大安分局分局長黃水願陞任警政署保安組副組長
65、桃園市政府警察局平鎮分局分局長徐坤隆陞任警政署防治組副組長
66、臺北市政府警察局信義分局分局長李憲蒼陞任警政署專門委員
67、嘉義縣警察局副局長葉志誠陞任警政署警監督察
68、基隆市警察局副局長陳東成陞任警政署警監督察
69、臺東縣警察局副局長魏仲亨陞任警政署警監督察
70、警政署保防組科長黃惠生陞任警政署警監督察
71、警政署保安組科長邱俊誠陞任警政署警監督察
72、警政署防治組科長朱倉慶陞任警政署警監督察
73、新北市政府警察局新店分局分局長謝龍富陞任新北市政府警察局警政監
74、新北市政府警察局保安科科長劉德明陞任新北市政府警察局警政監
75、桃園市政府警察局楊梅分局分局長張仁傑陞任桃園市政府警察局警政監
76、臺中市政府警察局第五分局分局長劉其賢陞任桃園市政府警察局警政監
77、臺中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬陞任臺中市政府警察局警政監
78、警政署保安警察第五總隊主任秘書林英仁調任臺南市政府警察局警政監
79、臺南市政府警察局第二分局分局長劉怡宗陞任臺南市政府警察局警政監
80、高雄市政府警察局前鎮分局分局長洪榮敏陞任高雄市政府警察局警政監
81、高雄市政府警察局苓雅分局分局長蔡鴻謀陞任高雄市政府警察局警政監
82、高雄市政府警察局仁武分局分局長陳膺方陞任高雄市政府警察局警政監
83、臺北市政府警察局中正第二分局分局長劉全原調任臺北市政府警察局大安分局分局長
84、臺南市政府警察局第四分局分局長曹儒林調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長
85、臺北市政府警察局士林分局分局長蕭惠珠調任臺北市政府警察局信義分局分局長
86、臺北市政府警察局南港分局分局長許城銘調任臺北市政府警察局士林分局分局長
87、臺北市政府警察局文山第一分局分局長洪漢周調任臺北市政府警察局南港分局分局長
88、臺中市政府警察局太平分局分局長沈能成調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長
89、臺北市政府警察局松山分局分局長丁靖調任臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長
90、臺北市政府警察局北投分局分局長李紹榆調任臺北市政府警察局松山分局分局長
91、臺北市政府警察局文山第二分局分局長陳義宏調任臺北市政府警察局北投分局分局長
92、臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳立祺調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長
93、臺北市政府警察局保安科科長林建良調任臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長
94、臺北市政府警察局秘書室主任蕭文碩調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長
95、新北市政府警察局土城分局分局長陳建龍調任新北市政府警察局新店分局分局長
96、新北市政府警察局瑞芳分局分局長沈明義調任新北市政府警察局土城分局分局長
97、新北市政府警察局防治科科長高繼鴻調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長
98、新北市政府警察局淡水分局分局長彭正中調任新北市政府警察局板橋分局分局長
99、新北市政府警察局交通警察大隊大隊長謝明杰調任新北市政府警察局淡水分局分局長
100、新北市政府警察局公共關係室主任李仁寧調任新北市政府警察局交通警察大隊大隊長
101、桃園市政府警察局大園分局分局長吳傳銘調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長
102、高雄市政府警察局湖內分局分局長蘇茂智調任桃園市政府警察局大園分局分局長
103、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長李維振調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長
104、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長林東星調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長
105、桃園市政府警察局公共關係室主任詹枝松調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長
106、臺中市政府警察局大雅分局分局長劉明興調任臺中市政府警察局第五分局分局長
107、臺中市政府警察局和平分局分局長施永昭調任臺中市政府警察局大雅分局分局長
108、警政署刑事警察局偵查第六大隊大隊長賴俊堯調任臺中市政府警察局和平分局分局長
109、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長謝博賢調任臺中市政府警察局烏日分局分局長
110、臺北市政府警察局督察陳啓明調任臺中市政府警察局霧峰分局分局長
111、臺中市政府警察局公共關係室主任李珏民調任臺中市政府警察局太平分局分局長
112、臺南市政府警察局佳里分局分局長施衣峯調任臺南市政府警察局第二分局分局長
113、高雄市政府警察局左營分局分局長謝承甫調任臺南市政府警察局佳里分局分局長
114、臺南市政府警察局歸仁分局分局長廖水池調任臺南市政府警察局第四分局分局長
115、臺南市政府警察局學甲分局分局長巫建德調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長
116、警政署刑事警察局偵查第三大隊大隊長林明俊調任臺南市政府警察局學甲分局分局長
117、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長黃宗仁調任臺南市政府警察局新化分局分局長
118、臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長賴銘助調任臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長
119、臺南市政府警察局行政科科長潘顧天調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長
120、高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長黃元民調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長
121、高雄市政府警察局後勤科科長劉清俊調任高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長
122、高雄市政府警察局鳳山分局分局長林俊賢調任高雄市政府警察局苓雅分局分局長
123、高雄市政府警察局岡山分局分局長王春生調任高雄市政府警察局鳳山分局分局長
124、高雄市政府警察局旗山分局分局長王永吉調任高雄市政府警察局岡山分局分局長
125、警政署航空警察局臺北分局分局長王志中調任高雄市政府警察局旗山分局分局長
126、高雄市政府警察局鼓山分局分局長徐釗斌調任高雄市政府警察局仁武分局分局長
127、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長郭子弘調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長
128、新北市政府警察局訓練科科長高德昌調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長
129、高雄市政府警察局六龜分局分局長江慶斌調任高雄市政府警察局小港分局分局長
130、警政署交通組科長謝錫釗調任高雄市政府警察局六龜分局分局長
131、高雄市政府警察局林園分局分局長李明道調任高雄市政府警察局左營分局分局長
132、警政署刑事警察局偵查第四大隊大隊長曾順光調任高雄市政府警察局林園分局分局長
133、高雄市政府警察局犯罪預防科科長李明達調任高雄市政府警察局湖內分局分局長
134、金門縣警察局副局長汪大宇調任基隆市警察局副局長
135、臺南市政府警察局新化分局分局長蘇有義調任金門縣警察局副局長
136、澎湖縣政府警察局副局長張益禎調任雲林縣警察局副局長
137、高雄市政府警察局防治科科長沈建仁調任澎湖縣政府警察局副局長
138、警政署航空警察局高雄分局分局長陳譽仁調任嘉義縣警察局副局長
139、高雄市政府警察局小港分局分局長陳楨筌調任臺東縣警察局副局長
準刑事警察局長邱紹洲。（圖／內政部警政署提供）
準警政署副署長郭士傑。（圖／內政部警政署提供）
原文出處：快新聞／北高警局長分由林炎田、趙瑞華接掌 139名高階警官人事異動
更多民視新聞報導
券商公會理事長陳俊宏遭冒名 詐騙集團偽造影音設陷阱
館長出事了！竟開直播嗆「斬下賴清德X頭」 新北檢今起訴兩罪
會計師「跨業結盟」詐騙集團！虛設公司助洗錢 靠1漏洞獲利百萬
其他人也在看
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 52
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 153
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 1 天前 ・ 181
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 30
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 97
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 122
拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」
在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 54
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
民進黨內初選勝出！蔡易餘喊話「團結嘉義隊」：持續推動地方進步
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，確定由蔡易餘勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。對此，蔡易餘表示，衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。民視 ・ 1 天前 ・ 11
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 11
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
旭集、遠東Café、七海皆上榜 北市抽驗水產品 3蟹類重金屬鎘超標
為維護民眾食用水產品安全，台北市…民報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，立法院今（15）日召開全院委員會第2場公聽會。對此，民進黨立委吳思瑤質疑，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？完全就是虛張聲勢的「空拋彈」彈劾，若要追究行政團隊的政治責任，大有「倒閣」一途可以進行。今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。針對藍白兩黨是否心虛不敢提倒閣，吳思瑤表示，兩天的公聽會，到底誰有理、誰瞎掰，都可呈現在國人面前，這就是不折不扣、畫錯重點、搞錯方向的「空拋彈」彈劾，所以能做、該做的，藍白全部都不做，如果要究責行政團隊的政治責任，大有「倒閣」可以來進行。吳思瑤說，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？所以這完全畫錯重點、搞錯方向，搞這種「虛張聲勢」的彈劾，不過就是要讓在野黨的委員能創造一個打擊執政黨與總統威信的政治舞台而已。她試問，若要藉由彈劾，邀請賴總統赴立法院列席，那為何又要「捨近求遠」呢？選擇一個憲法法庭大法官解釋出來的合憲程序，安排總統的國情報告，而且內容就可聚焦於在野非常關注、國人非常關切的軍購相關議題，這不是更有正向的意義嗎？吳思瑤感嘆，非常遺憾這2天的公聽會，再次淪為在野黨委員、御用學者用來攻擊總統（的場合），還進行非常多歪曲事實、顛倒是非的說法，相信國人已看得再清楚也不過了，「我們倒數的第11個工作天，立法院居然還在這裡搞虛耗、搞政治口水，為什麼不審預算、國防軍購條例，國人自有公評」。原文出處：快新聞／藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣 更多民視新聞報導台積電看漲！外媒喊比「輝達、博通」更值得買 晶片熱可望延續至2029年網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
批賴瑞隆靠派系資源勝出 白喬茵：高雄恐只有「地面市長」、沒有真正決策權
[Newtalk新聞] 針對民進黨高雄市長初選結果，國民黨高雄市議員白喬茵14日在臉書發文質疑，初選歷時一年多，最終由實體曝光率相對最低的賴瑞隆勝出，並非靠密集跑基層或勤走行程，而是仰賴鋪天蓋地的看板、文宣、廣告、媒體操作，以及固樁與宴請等方式，擊敗其他「幾乎用生命在衝刺」的同黨對手。 白喬茵指出，熟悉選舉運作的人都清楚，這樣的選戰規模所費不貲，外界普遍估計，一年多來恐投入數千萬元甚至上億元，也再次印證在台灣政治現實中，資金與組織動員往往比候選人勤跑基層更具影響力。她質疑，賴瑞隆個人是否真有如此雄厚財力，答案顯然是否定的，背後關鍵在於長期資金充沛的派系奧援。 白喬茵直言，派系願意不計成本、豪賭式力挺，究竟看中的是候選人的施政能力與人格魄力，還是「可愛、聽話、且高度可操控性」，值得社會深思。她也點名，新潮流確實培養出不少基層民代，在論述與觀點上具備優勢，但一旦歸順派系，政治生命往往與派系利益深度綁定，優點是團結互助，缺點則是責任分攤、利益共享，讓人難以對派系問題提出批判。 白喬茵進一步指出，從人事布局、資源配置、利益綁樁，到國營事業與大型工程標案，新潮流長期使用公部門資源的方式備受爭議，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 3