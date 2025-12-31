北高跨年晚會區域 兩大外送平台暫停服務

（中央社記者江明晏台北31日電）外送平台foodpanda、Uber Eats公告，配合台北、高雄跨年晚會交通管制，暫停跨年晚會區域外送服務。

foodpanda表示，因應台北、高雄跨年晚會，foodpanda 至明年1月1日凌晨3時，將於跨年晚會區域暫停美食外送、生鮮雜貨及該時段的預訂服務，外帶自取不受影響，建議消費者可提前下訂。

Uber Eats部分，台北自今天下午6時30分起至明年1月1日凌晨3時暫停服務，高雄則自下午2時30分起至凌晨1時30分暫停外送，但外帶自取不受影響。（編輯：楊蘭軒）1141231