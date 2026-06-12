北高連線！吳沛憶、黃捷推限量版「城市球衣」 蔡其昌、沈伯洋現身力挺

記者楊士誼／台北報導

民進黨北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，推出線上應援行動，今（12）發布捐款回饋品「台灣狼城市聯名版限量球衣」。今日球衣發布會為民進黨台北市、高雄市黨部連線的第一場活動，特別邀請台北市長候選人沈伯洋及立委蔡其昌，與吳沛憶、黃捷手持印有 TEAM TAIPEI、TEAM KAOHSIUNG 球棒，象徵北高市黨部整隊完成，全力投入 2026 地方選舉輔選工作。

廣告 廣告

吳沛憶、黃捷指出，球衣與台灣在地品牌、支援棒球國家隊球衣的台灣在地品牌「Taiwolf 台灣狼」合作，採台灣製造，以森霧綠為主色，胸前分別印有「Taipei」與「Takao」字樣，並融入台北、高雄兩座城市的重要地景與文化意象。吳沛憶表示，「Taipei」城市球衣的袖子紋路與下擺線條發想自城市車流光影，象徵首都持續前進的活力與能量；下擺標則加入台北 101、北門、總統府、貓空纜車及陽明山等代表性地景，呈現台北兼具歷史、民主與自然的城市樣貌。

吳沛憶也指出，球衣右臂的台灣刺繡臂章是由「湯湯水水設計工作所」設計師黃梵真操刀。設計師以「依山而生、循土而行、踏海而歌」為發想，將台灣山川河海、科技產業與民主價值融入設計，並以盾牌意象象徵守護家園與信念，呈現一枚承載土地記憶與共同價值的守護徽章。吳沛憶強調，希望透過線上應援行動，邀請更多年輕世代加入北高黨部活動，一起關心年底大選。城市的未來需要更多市民共同參與，民眾是城市的主人也是參與者。

黃捷表示，高雄版球衣以「TAKAO」為名，取自高雄舊稱「打狗」的羅馬拼音，保留城市歷史記憶。袖子與下擺線條發想自海浪波紋，下擺標則融入高雄輕軌、大港橋、高雄流行音樂中心、85 大樓、夢時代摩天輪等代表性地景，呈現高雄獨有的人文風貌與城市魅力。黃捷也表示，球衣袖口印有「Democratic Progressive Party」及民進黨創黨年份「1986」。今年適逢民進黨創黨 40 週年，象徵從創黨精神出發，持續與社會同行、守護民主價值。她也提到，城市球衣也會提供給高雄黨公職、立委、議員候選人，包括陳其邁市長跟賴瑞隆市長參選人。歡迎支持者一起穿上球衣、為高雄隊加油。

沈伯洋表示，國人越來越重視運動發展，台北未來應持續打造更友善的運動環境，讓台北成為運動城市。他也提到，球衣上的台灣刺繡臂章以「台灣之盾」作為意象，結合科技與山海元素，展現台灣的創新實力，也象徵台灣深厚的文化底蘊。沈伯洋表示，自己近期持續與音樂產業交流，也正在準備競選歌曲，期待未來台北能讓文化與音樂真正落地深耕。高雄近年透過演唱會經濟帶動城市能量，台北同樣應更加重視文化音樂產業發展，從小型、中型到大型場館，以及音樂聚落的整體規劃，都應提供音樂人更多交流、創作與展演機會，讓台北成為支持音樂人、也讓市民享受文化生活的城市。

蔡其昌表示，很高興看到兩位年輕主委上任後，為黨部帶來新氣象。這次透過棒球衣元素，展現北高黨的年輕及活力，也用更親近民眾的方式與支持者互動。蔡其昌也指出，棒球是台灣的國球，強化棒球意象，就是強化台灣意象，近年從台灣棒球的能見度不斷提升，也讓世界看見台灣。台灣棒球的發展需要各行各業一起投入，從支持基層、培養球員、改善場地設備，到持續擴大棒球產業，都需要更多社會力量加入。

民眾可於線上網頁捐款民進黨北高黨部3,000 元，即可獲得城市球衣回饋品。球衣限量發行，第一批捐款者將於7月底收到球衣。民進黨指出，本次限量版球衣線上應援之募款收入，北高黨部將分別全數專款用於2026地方輔選工作及黨務。將依《政治獻金法》及相關規定辦理並開立收據。吳沛憶與黃捷也感謝支持者與北高黨部結伴同行，強調接下來將持續秉持初衷、全力以赴。

沈伯洋、黃捷、蔡其昌、吳沛憶合體推「北高城市球衣」。（圖／記者楊士誼攝影）

更多三立新聞網報導

送上「好彩頭」！72民團組「台派聯盟」力挺沈伯洋：他就是對的選擇

挺沈伯洋！綠委接力酸蔣萬安「蔣」不出話：不知市長姓蔣還姓殷

警告出入小心！不滿吳沛憶問政態度 他致電服務處恐嚇遭起訴

年輕人、長輩都超嗨！他曝沈伯洋拜票「窩心舉動」：完全沒身段

