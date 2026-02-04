北高長征四百公里響應世界癌症日 陳其邁親迎車隊共倡健康台灣

癌症希望基金會舉辦北高雙城騎乘自行車挑戰活動，昨天返抵終點高雄市政府，陳其邁市長親自迎接，共倡健康台灣。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

四日是世界癌症日，癌症希望基金會發起北高騎行四百公里行動響應，百人車隊圓滿完成長征，上午抵達終點高雄市政府，市長陳其邁親自迎接車隊，肯定希望車隊的騎士英雄以長途騎行方式，喚起民眾接受癌篩與防治的意願、更加關注自我健康。

陳其邁說，感謝癌症希望基金會發起別具意義的活動，提醒國人重視自我健康，目前癌症篩檢已擴大範圍，中央提供公費癌篩包括大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、胃癌等，鼓勵符合條件的民眾積極參加篩檢。

為提高篩檢比例，降低癌症發生率與死亡率，市府整合戶籍系統建置「高雄市健檢預約平台」提高便利性，也盼結合更多資料庫找出高風險或潛在對象。他以肺癌為例，去年高雄低劑量電腦斷層肺癌篩檢約四點三萬餘人，位居全國第一，盼落實「早期發現、早期治療」，守護市民健康，降低癌症死亡率。

陳其邁也強調健康平權的重要性，提到偏遠地區交通不便，將影響市民篩檢的意願，因此高雄一方面推動偏鄉「公車式小黃」協助市民篩檢與就醫，讓偏鄉與都會區享有同樣的照顧，同時也透過與民間醫學中心合作，將醫學中心級醫療保健導入基層衛生所，期盼擴大定期篩檢的涵蓋範圍，落實早期發現的公共衛生目標，讓市民朋友獲得更好的健康照顧。

陳其邁指出，他十分敬佩希望車隊北高長征的騎士，形容大家是守護健康的城市英雄，以實際行動讓希望在各地滾動，喚起國人關注自我健康，願意走出來接受癌症篩檢，活出更健康精彩的人生。